Hoofd werkgroep vaccinatie over Rode Duivels die geen vaccin willen voor EK: “Ze zijn beschermd. Spelers, coach en bond zijn pro-vaccinatie”

Rode DuivelsHet bericht als zou amper de helft van de Rode Duivels een coronavaccin willen voor de aftrap van het EK voetbal, moet genuanceerd worden. Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de werkgroep vaccinaties. “Een aantal spelers was al gevaccineerd in het buitenland, anderen hebben recent Covid doorgemaakt en is zo enkele maanden beschermd. Het gaat slechts om één of twee spelers die zich niet wil laten vaccineren. Vannamiddag verduidelijkt de voetbalbond een en ander op een persconferentie.

De Rode Duivels hadden vaccinatievoorrang gekregen van de overheid, maar vanochtend werd gemeld dat slechts de helft van de spelersploeg een vaccin krijgt voor het EK voor hen op 12 juni, over tien dagen, van start gaat met de wedstrijd tegen Rusland. Omdat ze al besmet geweest zijn, of om persoonlijke redenen, zo klonk het. Enkelen zouden vrezen voor hun prestaties door nevenwerkingen van het vaccin.

Quote Ik bekijk het positief en stel vast dat de spelers - met jongens als Mertens, Lukaku en Hazard op kop - net als de bond en de coach zeer pro-vaccinatie zijn. Dirk Ramaekers

Hoogleraar Geneeskunde en Gezondheidszorgbeleid Dirk Ramaekers (KULeuven) staat aan het hoofd van de Taskforce Vaccinatie en benadrukt dat de voetbalbond en bondscoach Roberto Martinez “200% pro-vaccinatie” zijn. Hij nuanceert: “Een aantal Rode Duivels was al gevaccineerd in het buitenland, een aantal onder hen heeft recent Covid doorgemaakt. Die laatsten hebben antistoffen en verkiezen zich na het toernooi te laten vaccineren. Van wie niet gevaccineerd was, heeft de overgrote meerderheid zich bij aankomst in ons land laten vaccineren. Alles is overigens gebeurd in nauw overleg met onze experts, onder meer vaccinoloog Pierre Van Damme.”

Persoonlijke keuze

Volgens Ramaekers gaat het om slechts “één of twee spelers” die zich niet wil laten vaccineren voor het EK, “en dan is dat hun keuze.”

“Ik bekijk het positief en stel vast dat de spelers - met jongens als Mertens, Lukaku en Hazard op kop - net als de bond en de coach zeer pro-vaccinatie zijn.” Ramaekers wijst er tevens op dat het geen kwaad kan dat een aantal spelers zich pas na het EK (voor de tweede prik) laat vaccineren. “Binnen de groep is de meerderheid beschermd. De groepsbescherming is groot want die jongens leven de komende weken sterk geïsoleerd. Op het veld zullen alle deelnemende ploegen hun spelers maximaal beschermen met vaccinatie en testen.”

Volledig scherm Professor Dirk Ramaekers. © BELGA

Toch is het gegeven van recent een Covid-besmetting te hebben doorgemaakt in de brede bevolking volgens de taskforce onvoldoende reden om zich niet te laten vaccineren. “Wie een besmetting doormaakte, is enkele maanden beschermd maar na vaccinatie is die bescherming sowieso groter. Het Europees digitaal certificaat zal ook een recente besmetting opnemen als geldige bescherming. Voor de brede bevolking zou het weinig zin hebben te stellen dat je slechts één dosis nodig hebt indien je recent besmet bent geweest. In de algemene campagne kan je dat onderscheid niet maken.”

Helft Duivels kreeg vaccinprik nog niet:

Volledig scherm Bondscoach Roberto Martinez met Thomas Meunier en Jeremy Doku tijdens een trainingssessie van het nationale elftal gisteren. Morgen spelen de Rode Duivels een vriendschappelijke wedstrijd tegen Griekenland. © Photo News