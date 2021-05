Hoe zit het met Axel Witsel, ruim een week voor EK-selectie? “Hij mag beginnen lopen op het veld”

Hij lacht als we hem daar aan herinneren. “Ik ga me niet uitdrukken in percentages, want ik weet echt niet wat zijn kansen zijn momenteel. Alles hangt af van de komende weken. Axel mag beginnen lopen op het veld. We moeten zien hoe hij daar op reageert. We zitten alleszins vergevorderd in de revalidatie - dat is het belangrijkste. De intensiteit zal nog worden opgedreven. Binnenkort kunnen we wellicht een betere inschatting maken.”