Hoe moet de bondscoach Kevin De Bruyne opnieuw aan het voetballen krijgen? “Geef hem een plan!”

Mulder en Degryse pleiten voor basisplek Onana: “Zijn energie volstaat voor nieuwe wind in de ploeg”

Amadou Onana aan de aftrap tegen Marokko. Dat is de wens van onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder na diens sterke invalbeurt tegen Canada. “Opeens stáát daar iemand op het middenveld”, is Mulder lovend. “Hij kiest niet voor het balletje breed en brengt energie. Dat is al genoeg om een andere wind door die ploeg te laten waaien.”

27 november