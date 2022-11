Hoe krijgen Rode Duivels alle neuzen weer snel in winnende richting? “Laat ze elkaar nu eens grondig hun gedacht zeggen - zónder Martínez in de buurt”

Straffe statistiek: Michy Batshuayi scoort als Rode Duivel om de 89 minuten

Michy Batshuayi, doelpuntenfenomeen van de Rode Duivels. In afwezigheid van Romelu Lukaku koos Martínez ‘Batsman' (29) boven Openda in de spits en Michy bedankte voor dat vertrouwen. Met een knappe goal even voor rust. Geweldige lange bal van Alderweireld en Batshuayi die zijn mandekker afhoudt om in de verste hoek voorbij Borjan te besluiten. De tweede WK-goal van de spits van Fenerbahce, nadat hij ook op het WK 2018 tegen Tunesië scoorde in de 5-2-zege. Maar vooral z’n ratio goals op het aantal minuten is ronduit indrukwekkend als international. 27 doelpunten waarvoor hij slechts 2.410 minuten nodig had. Dat is een goal om de 88 minuten. Gemiddeld ééntje per match dus. Naast zes assists. In de all time-topschuttersstand staat Batshuayi op plaats zeven.

