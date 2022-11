Hoe kijkt de wereldpers naar onze WK-kansen? “De Rode Duivels hebben hun beste tijd gehad”

Rode DuivelsWK-voorbeschouwingen in overvloed, maar wat denkt de wereld nu écht over de WK-kansen van de Rode Duivels ? Zien zij onze nationale ploeg als favoriet of underdog in Qatar? Wat is hun mening over bondscoach Roberto Martínez? En wat met onze oude verdediging? Een bundeling aan buitenlandse meningen, met hier en daar een scherp kantje. “De Belgische ploeg klampt zich vast aan zijn Gouden Generatie zoals een bejaarde speler uit de Premier League zich vastklampt aan zijn laatste haarlokken, tot een transplantatie onvermijdelijk wordt.”

“In Spanje weten ze dat België een goeie ploeg heeft. Ze zeggen me altijd dat ze voor ons land oppassen”, vertelde Thibaut Courtois gisteren in gesprek met Jan Mulder. “De gemiddelde Spanjaard ziet de Rode Duivels niet als WK-favoriet, wel als outsider. Ik denk dat de meeste mensen in de meeste landen het zo wel zien. Brazilië en Argentinië als topfavorieten en daar dan een paar landen rond. Ik denk dat wij daarbij horen.”

Aldus sprak Thibaut Courtois. Als we ‘Mundo Deportivo’ erbij halen, verdient dat op zijn minst wat nuance. De Spaanse krant valt meteen met de deur in huis: “België komt naar het WK in Qatar als een ploeg die eigenlijk niks gewonnen heeft. De Belgische selectie is de eeuwige kanshebber die ernaar verlangt om te verrassen. Het valt af te wachten of ze aan de verwachtingen kunnen voldoen.”

Quote Tegen kleinere voetballan­den maken de Belgen het met hun klasse vrij zakelijk af, maar als het er echt toe doet tegen de allerbeste landen komen ze wat scherpe kantjes tekort. Al Jazeera

Dat is bij uitbreiding de teneur in de wereldpers. Iedereen weet dat België jarenlang op nummer 1 stond in de FIFA-ranking en dat ons land nu al een decennium teert op de zogenaamde Gouden - in realiteit Bronzen - Generatie. Veel kranten en sites zien het WK in Qatar dan ook als een nieuwe, maar mogelijk laatste kans voor de huidige Rode Duivels om te schitteren. “De cirkel is rond voor België. In 2014 waren ze schaduwfavorieten, in 2018 waren ze bij de grote favorieten en nu zijn ze opnieuw outsiders", weet de Engelse krant ‘The Telegraph’. “Maar alles is mogelijk.”

Die slag houden velen om de arm als ze over de WK-kansen van de Rode Duivels schrijven. De algemene verwachting is dat de Rode Duivels minstens de achtste finales halen. “Normaal gezien moet België minstens de groepsfase doorkomen zonder al te veel moeilijkheden. Maar in voorbije jaren hebben we gezien dat het in de knock-outfase dan telkens moeilijk wordt. De Belgen mogen er vertrouwen in hebben dat ze doorstoten, maar de vraag is hoe ver het allemaal reikt", schrijft voetbalstatistiekensite ‘Squawka’.

Quote Iedere ploeg met een beetje snelheid in de rangen zet Alderwei­reld en Vertonghen zo in hun hemd. Als de Rode Duivels de groepsfase overleven komen ze uit tegen Spanje en Duitsland. Dat wordt hoe dan ook een probleem. Voetbalsite 90min.com

“De nederlagen in de Nations League tegen Nederland (zie video hieronder, red) waren een reality check”, vinden ze bij ‘Al Jazeera’. “België is het over de jaren heen gewoon geworden om vooral tegen kleinere voetballanden te voetballen. Tegen die teams maken ze het met hun klasse vrij zakelijk af, maar als het er echt toe doet tegen de allerbeste landen komen ze wat scherpe kantjes tekort. Als België wil scoren op het WK, dan moeten de beste spelers op hun allerbeste niveau zijn. Als je naar de ploeg kijkt, dan lijkt dat in Qatar een probleem te worden.”

Zorgenkindjes Hazard en Lukaku, stokoude verdediging

Internationale media zien uiteraard ook dat de leeftijd de Rode Duivels heeft ingehaald en dat er met Romelu Lukaku en Eden Hazard twee zorgenkindjes zijn. De Franse krant ‘L’Équipe’ vat het als volgt samen: “De verdediging is sterk verouderd. De spoeling is dus en dat zorgt voor ongerustheid. Bovendien hebben met Lukaku en Hazard twee grote vedetten amper speelminuten vergaard dit seizoen.”

“De verdediging is stokoud”, bevestigen ze bij de bekende voetbalwebsite ‘FourFourTwo’. “Geen enkel team won een internationaal toernooi met zo’n oude achterlijn.” Website ‘90min.com’ gaat zelfs nog een stapje verder. “Iedere ploeg met een beetje snelheid in de rangen zet Alderweireld en Vertonghen zo in hun hemd. Als de Rode Duivels de groepsfase overleven komen ze uit tegen Spanje en Duitsland. Dat wordt hoe dan ook een probleem. Simpel gezegd: de tijd heeft te veel spelers in deze selectie ingehaald. Niet alleen Alderweireld en Vertonghen, maar ook Axel Witsel, Dries Mertens, Eden Hazard en zelfs Romelu Lukaku hebben hun beste jaren gehad. Dit alles maakt dat deze Belgische ploeg een schim is van de gevaarlijke ploeg die het ooit was. België klampt zich vast aan zijn Gouden Generatie zoals een bejaarde speler uit de Premier League zich vastklampt aan zijn laatste haarlokken tot een transplantatie onvermijdelijk wordt.”

‘ESPN’ schrijft op hun website ook dat de Rode Duivels hun beste tijd gehad hebben. “De Gouden Generatie haalde vier jaar geleden de halve finales, maar nu zijn we vier jaar verder. En de tijd is niet al te braaf geweest voor veel van hun spelers. Eden Hazard is in de vergeetput geraakt bij Real Madrid, Romelu Lukaku is geblesseerd. Het is weinig waarschijnlijk dat deze ploeg sterk zal presteren.”

Quote De prestaties van De Bruyne zullen bepalen hoe ver België kan doorstoten op dit WK. Hij is de lijm en het hart van de ploeg. Voetbalstatistiekensite Squawka

Courtois en De Bruyne als vaandeldragers

“Het kan voor velen bij België makkelijk het toernooi te veel worden. Of het kan een allerlaatste orgelpunt worden”, schrijft het gerenommeerde ‘New York Times’. Het hoeft dus niet allemaal negatief te zijn. Veel internationale media zien in Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois twee grote vaandeldragers. ‘L’Équipe’ noemt Thibaut Courtois zonder omwegen de beste doelman ter wereld. Het Duitse ‘Sportschau’ beaamt: “Hij is sowieso de beste keeper die op dit WK in actie komt. Denk maar aan zijn zaligmakend optreden in de Champions League-finale tegen Liverpool met Real Madrid. Courtois heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Alleen een prijs met de Belgische nationale ploeg ontbreekt en die verdient hij eigenlijk wel als kroon op alle werk.”

In Engelstalige en Angelsaksische media schuiven ze logischerwijs Kevin De Bruyne naar voren als dé man rond wie het allemaal draait bij de Rode Duivels. “In het voordeel van de Belgen: weinig landen kunnen zeggen dat ze de beste doelman en beste middenvelder van de wereld in hun rangen hebben. Als het dan toch het toernooi van de laatste kans is voor deze Gouden Generatie Belgen, dan draait alles rond De Bruyne”, schrijft FourFourTwo. “Het blijft een puur genot om hem aan het werk te zien. Met zijn vista en passing is hij de man die een volledige defensie in een fractie van een seconde kan opensplijten. Hij was ooit stil en timide, nu is hij op zijn 31ste een leider in de kleedkamer.”

Quote Martínez aarzelt als het minder gaat. Op het EK tegen Italië wachtte hij 70 minuten om in te grijpen. Waar was zijn plan B?” FourFourTwo

‘Squawka’ omschrijft het niet anders. “De prestaties van De Bruyne zullen bepalen hoe ver België kan doorstoten op dit WK. Hij is de lijm en het hart van de ploeg.” ‘90min.com’ ziet het ook zo. “Nu Hazard zijn licht is uitgedoofd hangt België af van De Bruyne. In de Belgische ploeg speelt hij hoog op het veld in een vrije rol als spelmaker. De ploeg zou er eigenlijk wel bij varen als hij als meer als middenvelder wordt uitgespeeld. Zo is er tenminste plaats voor Leandro Trossard.”

Conservatieve Martínez

En zo komen we bij bondscoach Roberto Martínez uit, want in eigen land klinken de stemmen die Trossard in de basis willen ook steeds luider. Hoe denken ze in het buitenland over onze bondscoach? “Drie jaar na de halve finales in Rusland bleef Roberto Martínez op het voorbije EK heel conservatief”, weet ‘L’Équipe. “De Catalaan heeft zijn 3-4-2-1-systeem al niet meer veranderd sinds zijn tweede match voor de Rode Duivels in 2016. Met zijn opstelling staat Martínez met België voor balbezit en verzorgd, technisch voetbal over de grond. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de Rode Duivels bij momenten ook dodelijk zijn in de omschakeling.”

‘FourFourTwo’ ziet het anders: “Martínez houdt vast aan zijn veteranen. De Gouden Generatie heeft zijn glans verloren, maar Martínez weigert dat voorlopig in te zien. Zijn loyaliteit aan de oude garde kan de ondergang van België worden. De nieuwe generatie met De Ketelaere heeft weinig tijd gekregen om zich in te werken. Martínez aarzelt ook als het minder gaat. Op het EK tegen Italië wachtte hij 70 minuten om in te grijpen. Waar was zijn plan B?”

“Roberto Martínez en z'n ploeg worden door dit alles door weinigen getipt als mogelijke winnaars”, schrijft ‘New York Times’ tot slot. “Daardoor kunnen ze voor het eerst sinds jaren zonder al te veel druk of heel hoge verwachtingen aan het toernooi beginnen. Eden Hazard en Romelu Lukaku worden gezien als spelers van het verleden. Misschien is net dat wel een zegen.”

