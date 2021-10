Hoe is dit kunnen gebeuren? Rode Duivels sturen hun kat, gelukkig is er nog Courtois: “Dit is echt klote”

Rode DuivelsWat een desillusie. De finale van de Nations League wenkte, tot het licht na rust uitging. De (virtuele) mixed-zone bleek al even desolaat. Gelukkig was er nog Courtois: “Dit is klote.” Amai nog niet.

Vertonghen verbeet letterlijk de ontgoocheling.

Carrasco greep – blik op het scorebord – verbijsterd naar z’n aangezicht, terwijl achter zijn rug Lukaku instant richting catacomben en kleedkamer stapte.

Met hem: De Bruyne. Nog zo’n lastige verliezer.

Hun deceptie was enorm.

Je zag ze denken: “Hoe is het godsnaam mogelijk…”

“Dit is echt klote”, gaf Courtois voor de camera van VTM toe – híj wikte zijn woorden niet. Courtois zegt wel vaker gewoon wat-ie denkt en waar het op staat. Een goeie zaak is dat. “Als je 2-0 voorstaat, mag je dat nooit weggeven. Zelfs niet tegen een topland als Frankrijk. Kijk, ik vond ons niet te laks. We hebben geprobeerd om na rust met dezelfde intensiteit te spelen, maar wat we in de eerste helft aan de bal zó goed deden, lukte nadien niet langer. We waren niet rustig genoeg meer, toen de Fransen iets hoger druk gingen zetten en Pogba op het middenveld de bal meer begon op te eisen. Balverlies bij de eerste tegengoal, balverlies bij de tweede… Dat kon allemaal beter. En dan nog een doelpunt tegen in de laatste minuut… Pfff.”

“Het zag er zó goed uit”, jammerde Carrasco wat verderop. “We hadden de controle over de wedstrijd, stonden 2-0 voor, maar vervolgens zijn we te veel achteruit gekropen. We gingen te veel op onze eigen backlijn spelen en toonden niet genoeg rust aan de bal om Frankrijk uit te schakelen. De 2-2 kroop ook in de hoofden…”

Zó mooi de Rode Duivels zich voor de pauze hadden geëtaleerd – met een goeie De Bruyne, een oersterke Lukaku en een verdediging die plots weer hoog dúrfde te spelen –, zo afschuwelijk was het na een kwartier rusten. Het uitvoetballen trok op niets meer. Lukaku – die meer en meer aan zijn lot werd overgelaten – maakte dat ook druk gesticulerend duidelijk aan de bondscoach.

Ondertussen kreunden Vertonghen, Alderweireld en Denayer steeds luider. “Misschien dat België het ook fysiek wat lastig kreeg na rust”, merkte Deschamps op zijn persconferentie op.

Feit is dat we hoe meer het tempo door de Fransen werd opgevoerd, hoe moeilijker we het kregen. Wie enkel de tweede helft heeft gezien, moet zich afgevraagd hebben hoe we aan de schijnbaar comfortabele voorsprong zijn geraakt. Zo nu en dan was er wel nog een (goeie) kans in de omschakeling, maar dat neemt niet weg dat het verval na rust bijzonder groot was. Onder meer bij Tielemans, om maar iemand te noemen.

Het scherm op onze computer bleef in het anderhalf uur na affluiten zwart. De ‘meeting host’ moet naar de naam Godot hebben geluisterd – het was tevergeefs wachten tot een Rode Duivel opdook in de virtuele mixed-zone. Een sms’je van de perschef, rond middernacht, bracht duidelijkheid. De man verontschuldigde zich dat alle spelers al op de bus zaten en dus niemand nog vragen zou beantwoorden.

Ook dat zijn de Rode Duivels.

Bij een uitschakeling té ontgoocheld om de meegereisde, schrijvende media te woord te staan.

Volledig scherm © BELGA

Romelu Lukaku had zich de Final Four van de Nations League anders voorgesteld. Hij wou de finale spelen in zijn San Siro. Net zoals hij afgelopen zomer Europees kampioen hoopte te worden – ook toen hulde Big Rom zich in stilzwijgen. Zowat al zijn ploegmaats deden gisteravond hetzelfde.

Op Carrasco, Denayer en Courtois – voor de rechterhouders – na dus.

Ach, die laatste omschreef het sowieso toch het best:

“Dit is echt klote.”

Hoe kan je nu zó een eerste helft, inclusief een 2-0-voorsprong, op die manier uit handen geven…

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA