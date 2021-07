“Hoe gaat het, mijn kleine Meunier?”: inmiddels beruchte Franse analist is er als de kippen bij om nog wat zout in Duivelse wonde te strooien

Rode Duivels Al lang niet meer in schaduw van grote broer: hoe Thorgan Hazard aan eigen weg timmerde

29 juni Daags na Edens eerste interland ging Het Laatste Nieuws op bezoek bij de familie-Hazard. “We moeten Eden en Thorgan vooral niet vergelijken. Ze hebben dezelfde naam, maar niet dezelfde voornaam.” Dertien jaar later heeft Thorgan Hazard (28) aan zijn eigen weg getimmerd. Hij staat al lang niet meer in de schaduw van grote broer. Een inkijk in zijn steile opmars.