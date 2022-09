Hoe bij Welshe superster Gareth Bale alles in het teken staat van dat ene hogere doel

‘Yma o Hyd’, we zijn er nog steeds! Geen lied in Wales dat meer betekent voor het volk dan dat strijdlied. Geen lied dat meer op het lijf van Gareth Bale geschreven is dan dat. Held van de natie, al een decennium lang. Nóg meer sinds die 5de juni 2022. De dag waarop Wales zich voor het eerst sinds 1958 nog eens wist te plaatsen voor een WK-eindronde. Dat was het toernooi waarop de wereld kennismaakte met de 17-jarige Pelé, stel je voor. 64 jaar na datum zijn de Welsh er nog eens bij, een mensenleven voor velen.

Volledig scherm © AP

Gareth Bale doet er alles aan om over twee maanden in Qatar nog één keer te schitteren in het rode drakenshirt van Wales. Een vertrek uit Madrid drong zich op deze zomer, daar bestond geen twijfel over. Zijn contract was ook afgelopen en dat na een periode van negen jaar bij de Koninklijke. Een carrière met meer downs dan ups de laatste jaren in de Spaanse hoofdstad. Herinner u de manier waarop hij de WK-kwalificatie vierde met zijn maats. Dansend en lachend achter een Welshe vlag met opschrift: “Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.” Britse humor, maar de Madrilenen waren woest. Einde van het tijdperk Bale bij ‘Los Blancos’.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Hij had deze zomer kunnen kiezen voor een terugkeer naar Wales en zijn thuisstad, Cardiff. De club uit de Championship waar hij in 1999 zijn eerste voetbalstapjes zette. De druk op de schouders zou er immens geweest zijn, het weer grijs en grauw. Daarom koos het gezin Bale - echtgenote Emma, dochters Alba Violet en Nava Valentina en zoontjes Axel en Xander Frank - voor de grote oversteek naar Amerika. Bale tekende een contract voor één seizoen bij Los Angeles FC - de grote rivaal van LA Galaxy - en werd er ploegmaat van Giorgio Chiellini en Carlos Vela. Met een jaarloon van 1,5 miljoen euro staat hij niet in de top tien van best verdienende spelers.

Het is Bale ook niet meer om de poen te doen, in zijn hoofd was een verhuis naar LA een logische keuze. Sinds jaar en dag is Californië zijn tweede thuis. Elk tussenseizoen trok Bale met z’n gezin naar Los Angeles. Dan eens in Bel-Air, het jaar erop in Beverly Hills. Een uitstapje naar Disneyland mocht niet ontbreken. Bale voelt zich thuis in LA en hij is er ook een graag geziene gast. Recentelijk gooide hij de ceremoniële ‘first pitch’ bij een baseballwedstrijd van de LA Dodgers. Even later stond hij zelfs te jongleren met een baseball. “Ik heb altijd gedacht dat ik hier graag zou willen wonen”, zei Bale onlangs nog in een interview met ESPN. “We houden van het weer en de vibe die hier hangt.”

Ook de voorbije jaren opperde Bale de mogelijkheid van een transfer naar de MLS. De timing - lees: zijn zwaar contract bij Madrid - zat toen niet juist, nu wel. Een succesverhaal is het tot op heden nog niet geweest. In twaalf wedstrijden voor zijn nieuwe club scoorde hij tot dusver twee doelpunten, hij maakte nog geen enkele keer de negentig minuten vol en stond zelfs nog maar amper twee keer in de basis. Ook deze twee duels tegen België en Polen in de Nations League staan voor Bale in het teken van ritme opdoen. Allemaal met één hoger doel voor ogen. Het WK met Wales in Qatar, daar wil Bale nog één keer schitteren. Op 21 november begint hij eraan in Qatar tegen de VS. Nadien volgt een duel met Iran en natúúrlijk de clash tegen Engeland als afsluiter van de groepsfase. Dan wil Gareth Bale tonen dat hij er nog steeds staat, ‘Yma o Hyd’.

Volledig scherm © Photo News