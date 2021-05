HLN-surfer had Casteels graag gezien op EK, onenigheid over twee spelers van Club Brugge

Rode Duivels Stu­dio-analisten niet onder de indruk van statement Rode Duivels: “In Qatar bellen ze nu niet naar elkaar: ‘Heb je dat gezien in Bel­gië?’”

30 maart Met de boodschap ‘Football Supports Change’ op het shirt maakten de Rode Duivels voor de aftrap van het kwalificatieduel tegen Wit-Rusland hun statement over het WK in Qatar. Het was een initiatief van de spelersgroep en een gezamenlijke actie met Noorwegen, Nederland, Duitsland en Zweden. Onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder waren niet onder de indruk van het statement.