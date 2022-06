Hij moest een jaar wachten op zijn debuut, nu is Leandro Trossard een zekerheid voor de WK-kern: “Hij stelt nooit teleur”

RODE DUIVELS“Dit is het beste seizoen van z’n leven.” Leandro Trossard speelde zich in de kijker van de Engelse top bij Brighton. Krijgt nu ook steeds vaker kansen bij de Rode Duivels. En kansen, die maakt hij af. “Nu is Leandro rijp. Voor de Premier League, voor een basisplek bij de nationale ploeg...”

710 minuten. Verdeeld over 17 caps. 5 goals en 3 assists.

Wie had dat gedacht, toen Leandro Trossard anno 2015 nog bij OH Leuven gestald werd, en daar godbetert degradeerde. Nadat hij eerder al twee seizoenen bij Lommel afwerkte en een jaar uitgeleend werd aan Westerlo.

Het parcours van Trossard wordt steeds zeldzamer in het hedendaagse voetbal. Vroegrijp, op z’n 17de al gepromoveerd naar de hoofdmacht van Racing Genk. Nochtans zat-ie twee jaar ervoor nog bij het bescheiden Bocholter VV. Maar in tegenstelling tot enkele van zijn generatiegenoten koos hij niet voor de snelle vlucht vooruit. Vier jaar lang moest de winger geduld uitoefenen. Vooral bij Lommel en OHL liet hij flarden van dat talent zien. De reden waarom RC Genk hem ook niet definitief van de hand deed.

De Limburger kwam na die onzekere jaren toch op het voorplan bij Genk. In 2016 maakte hij als ‘jonkie’ z'n eerste goal voor Racing. In 2019 pakte hij met de aanvoerdersband om de bicep z'n eerste landstitel. Een maand later tekende hij, 26 jaar was hij op dat moment, bij Brighton & Hove Albion FC. De rest is (recente) geschiedenis. Na drie jaar aan de Engelse zuidkust mag hij stiekem weer hopen van een nieuwe stap. Onder meer Newcastle en Arsenal tonen interesse, maar voorlopig niets concreet. Of licht Brighton straks de optie om te verlengen tot 2024?

Quote In je carrière moet je geen stappen willen overslaan. Het belangrijk­ste is dat hij speelt. Leandro is ook geen 18 jaar meer hé, hij weet wel beter Josy Comhair, zijn makelaar

Hoe dan ook, geduld bleek de sleutel tot succes. De interesse van Arsenal legde hij in 2019 nog bewust langs zich neer. “In je carrière moet je geen stappen willen overslaan. Het belangrijkste is dat hij speelt. Leandro is ook geen 18 jaar meer hé, hij weet wel beter”, aldus zijn makelaar Josy Comhair. “Hij zal nooit in de kranten liggen roepen, nee. Op het veld tonen wat hij waard is, zo zit hij in elkaar.”

“Hij heeft veel geduld moeten uitoefenen, maar dat is ook zijn verdienste”, klinkt het ook bij trotse vader Peter Trossard. “Geduld en realisme typeren hem, als voetballer en als mens. Dit was het beste seizoen van z’n carrière. Nu is hij rijp, laat ik het zo zeggen. Voor de Premier League, voor een basisplek bij de nationale ploeg...”

Volledig scherm © Photo News

“Het is geweldig om spelers zo te zien groeien”, sprak bondscoach Roberto Martínez vol lof na zijn prima invalbeurt tegen Polen. Ook tegen Nederland viel Trossard degelijk in. En toch moest de flankspeler lang wachten op z'n kans bij de nationale ploeg. Bij z'n eerste call-up bleef hij 90 minuten op de bank. Nadien viel hij weer naast de selectie, om uiteindelijk pas twee jaar later te debuteren. “De Trossard van zijn eerste trainingskamp is totaal niet meer vergelijkbaar met die van nu”, weet Martínez. “Talent heeft hij nog steeds, maar qua profiel is hij compleet anders. Hij heeft enorme stappen gezet in het beslissen van cruciale fases.”

Lijn doortrekken

Comhair schrikt niet van die evolutie. “Hij trekt de lijn van bij Brighton door. Met de jaren is hij alleen nog beter geworden. Ook bij de nationale ploeg. Hij stelt nooit teleur. In deze Nations League is hij telkens als eerste ingevallen, wat toch wil zeggen dat Martínez ook in hem ziet wat wij al veel langer zien.” Een vaste waarde is hij nog niet bij de Duivels. Hij begon zelfs nog nooit twee matchen op rij in de basiself. Gezien zijn vormpeil komt daar misschien vrij snel verandering in.

De omroeper in het Koning Boudewijnstadion moest gisteren nog even oefenen. “Leanderrr...” Na die tweede goal - om duimen en vingers van af te likken - gaat niemand het nog vergeten. Ook de omroeper niet. “Leandrooo...”. Trossard.

Volledig scherm © BELGA