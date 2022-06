Hij is nog in Tubeke, maar haalt Romelu Lukaku, die sukkelt met overlast, de Derby der Lage Landen?

Bekijk hier nog eens hoe Lukaku toekwam in Tubeke:

Matchdag-min-één verloopt meestal volgens een grijsgedraaid scenario. Donderdagnamiddag is het woord eerst aan Roberto Martínez, die omstreeks 16u45 een laatste keer spreekt voor de match tegen Nederland.

De eerste vraag die in zijn persconferentie zal worden gesteld: “Hoe is het met Lukaku, coach?”.

De bondscoach is doorgaans niet de man die in de kaarten laten kijken. Mogelijk luidt het antwoord dat na de laatste training zal worden beslist. Of vrijdag in de loop van de dag.

Omstreeks 17u30 zoeken fotografen en cameramensen naar de beste plek om het eerste beeld van Lukaku te schieten. Als hij al op het trainingsveld verschijnt. Anders blijft een mysterie in stand.

Wat we op dit moment wel kunnen zeggen: Romelu Lukaku is nog altijd in Tubeke. Zijn zwarte Ferrari Roma staat nog op de parking. En terwijl zijn ploegmaats woensdag duchtig trainden, maalde hij rondjes in de fitness. De Royal Belgian FA, de internationale beter bekkende naam voor de bond, kwam niet met een update over zijn toestand. Ook dat is normaal. Liever maakt een coach zijn tegenstander niet wijzer.

Wat we op dit moment nog kunnen zeggen: Lukaku blesseerde zich dinsdag op training. Na een duel bleef hij uitgestrekt liggen. Gezicht in het gras. Bondsdokter Kristof Sas kwam toegesneld. Kinesist Lieven Maesschalck boog zich over Lukaku. Assistent-coach Thierry Henry, Simon Mignolet, Dedryck Boyata, Dennis Praet en Yannick Carrasco kwamen zich tijdens de verzorging vergewissen van zijn toestand. Steunend op Maesschalck en Sas krabbelde Lukaku weer recht. Sas gaf hij een stevige kneep in de hand. Pijn verbijten. Is het zijn enkel weer?

Voor de zekerheid onderging Lukaku woensdag een check-up. Zo ernstig blijkt het allemaal niet te zijn. Maar wel pijnlijk genoeg om de training over te slaan. Zorgen voor de bondscoach. De spionnen van Louis van Gaal volgen de episode mee.

Enkel in de Lage Landen zijn de pijntjes van ‘Big Rom’ nieuws. In Italië en Engeland kwetteren ze ondertussen verder over een terugkeer naar Inter, een deal die om fiscale redenen voor eind juni moet worden afgesloten.

Ook in Duitsland wordt er over hem gesproken. In Bayern wordt er druk gespeculeerd over een opvolger van Robert Lewandowski bij Bayern. Zo zegt de Duitse oud-international Lothar Matthaüs: “Ik zou Romelu Lukaku halen als hij financieel haalbaar is.”

Lukaku heeft op dit moment een andere prioriteit dan een uitspraak van Matthaüs: fit raken.

Over naar de bondscoach.

Eerder haakte keeper Thibaut Courtois of door pubalgie, bekijk hier wat hij zijn bij zijn aankomst in Tubeke:

