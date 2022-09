HIGHLIGHTS. De knappe goal van De Bruyne, stevige fout op Hazard en tegentreffer van Wales

Rode Duivels Shirt van Duivels met je naam op? 165 euro aub

Ze lekten eerder al op sociale media, maar nu kondigde de Belgische voetbalbond ook zelf de nieuwe truitjes aan die de Rode Duivels zullen dragen op het WK. Kevin De Bruyne en co zullen in Qatar tijdens hun ‘thuiswedstrijden’ aantreden in rode shirts met vlammen op de mouwen. Het witte ‘LOVE’-uitshirt dat ook uitlekte werd voorlopig nog niet aangekondigd.

