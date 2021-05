Heuglijk nieuws: Axel Witsel en vrouw Rafaella verwelkomen zoontje Aydji

“Hij werd op maandag 3 mei geboren, weegt 3,965 kilogram en meet 50 centimeter”, laten Witsel en zijn vrouw Rafaella Szabo nog weten. De verdedigende middenvelder van Borussia Dortmund heeft al twee dochters. Maï-Li is ongeveer zes jaar oud, Evy is zo’n 4 jaar oud. In de zomer van 2015, enkele maanden na de geboorte van Maï-Li, stapten Witsel en Szabo, die Roemeense roots heeft, in het huwelijksbootje in een kasteel in Spa. Sinds 2013 waren ze verloofd.