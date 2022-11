🎧 HET WK VAN TOEN. “Ik moest m’n huwelijk uitstellen om mee te gaan naar het WK”: Lombaerts en Bossut over het WK van 2014

In aanloop naar het WK voetbal in Qatar blikken we op HLN.be terug op alle wereldkampioenschappen waaraan de Rode Duivels deelnamen. Host Jonas Decleer keert in de podcastreeks ‘Het WK van Toen’ telkens met twee ex-Duivels terug naar hun unieke WK-avontuur. Met verhalen van op én vooral ook naast het veld. Aflevering 7, bovenaan dit artikel te beluisteren, gaat over het WK van 2014 in Brazilië.