🎧 HET WK VAN TOEN. “Ik dacht gewoon: ‘ik geef er een patat op’”: Leo Van Der Elst over zijn beslissende penalty en hoe Duivels de Mexicaanse nacht indoken

PODCASTLeo from Belgium’ ontmoette Diego Armando Maradona tijdens een dopingcontrole. De stunt tegen de Sovjet-Unie werd gevierd tot in de vroege uurtjes. Maar vooral: de Rode Duivels zetten met de vierde plaats op een WK een historisch resultaat neer dat voor eeuwig deel uitmaakt van ons collectieve voetbalgeheugen. In de tweede aflevering van onze podcast ‘Het WK van Toen’ halen toenmalige Rode Duivels Franky en Leo Van der Elst herinneringen op aan Mexico ‘86. Met straffe verhalen over wat er gebeurde op én vooral naast het veld. Over de bergwandelingen tijdens de hoogtestage in Zwitserland. Over de hoge hartslag van Franky en de strafschop van Leo. En over de sleutel van de bierkamer en de afterparty’s in België.