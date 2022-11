🎧 HET WK VAN TOEN. “Ik dacht dat Lukaku mij kwam omhelzen, maar hij koos voor de camera naast mij”: Lombaerts en Bossut over het WK van 2014

Rode Duivels Wout Faes vernam WK-selectie tijdens yogasessie: “Hopelijk krijg ik in oefenmatch kans om mij te tonen”

Wout Faes ontdekte zijn WK-selectie voor de Rode Duivels tijdens... een yogasessie bij zijn club Leicester. Op vraag van de speler had de lesgever de persconferentie op tv opgezet waar bondscoach Roberto Martínez zijn 26 namen vrijgaf. Uiteraard is hij dolblij. “Het was toch wel een stressmomentje”, vertelt de 24-jarige verdediger aan VTM Nieuws. “Want je weet het nooit. Maar gezien mijn prestaties in de Premier League verdien ik deze selectie. Dat ik in de beste competitie ter wereld speel én het daar ook goed doet, moet Martínez overtuigd hebben.”

