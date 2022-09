Rode Duivels Speelt Eden Hazard voor België, dan schijnt er altijd een beetje licht aan het einde van zijn tunnel

Eden Hazard leefde gisteravond in de 2-1-zege tegen Wales op in zijn nostalgisch, Belgisch bad. Eden en de Duivels: one love. Wij plaatsten de volgspot op onze geplaagde aanvoerder.

9:00