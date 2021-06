Het strijdershart van Denayer: ‘De Leeuw’ lonkt al naar de beker

Rode Duivels LIVE. Sint-Petersburg, waar Duivels zaterdag EK starten, ziet besmettin­gen stijgen - Vanavond barbecue in Belgisch kamp

8 juni De spanning stijgt. Nog vier dagen en de Rode Duivels starten tegen Rusland aan hun EK. In principe nog zonder Kevin De Bruyne op het veld. De sterkhouder kwam gisteren aan in Tubeke, maar is nog niet fit voor de opener. Voor al het Rode Duivels-nieuws zit u in deze liveblog op de eerste rij.