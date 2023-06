“Het spel zit op de wagen bij de Belgen!”: buitenlandse media zien ‘de puinhoop van Courtois’ en vragen zich af of hij nog verder kan

Ondanks enkele ronkende online koppen is de zaak-Courtois in de buitenlandse media geen groot item. In de kranten wordt er zelfs nauwelijks aandacht aan besteed. Een klein stukje in de Madrileens gezinde dagbladen AS en Marca, waarin de focus gelegd wordt op de verdediging van de doelman van Real Madrid. Enkele lijntje in L’Équipe, helemaal niets in bijvoorbeeld La Gazetta dello Sport of Daily Mail. Op de websites van de kranten wel quasi overal een weergave van de opvallende feiten. Een bloemlezing.

“Niet alleen bij onze ‘Nationalmannschaft’ is het crisis”, opent het Duitse Bild. Na de WK-exit in de groepsfase kan Duitsland, dat het EK volgend jaar organiseert, amper een oefenmatch winnen. Vorig maandag thuis gelijk tegen Oekraïne (3-3), vrijdag de boot in bij Polen (1-0). “Sinds 8 februari is Domenico Tedesco (37) trainer van de Belgen en eigenlijk was hij met de Rode Duivels goed gestart. In zijn eerste drie partijen behaalde de Italiaanse Duitser twee zeges en een draw, waaronder een 2-3-zege in Keulen. Maar nu zit het spel huizenhoog op de wagen!”

Vervolgens legt Bild de situatie uit, om ook al even vooruit te blikken. Of Courtois nog terugkeert bij de Duivels voor de volgende interlands in september, in Azerbeidzjan op 9 september en thuis tegen Estland drie dagen later? Tedesco: “Elke situatie is voor mij anders. Courtois is een mens. De één doet dit, de ander dat. Is de deur dicht? Voor mij is er niets veranderd ten opzichte van Thibaut, maar ik heb ook tijd nodig om dit te verwerken.” Met andere woorden: het is aan Tedesco of hij nog verder wil met Courtois, is de conclusie van Bild.

Bij het Duitse voetbalmagazine Kicker luidt het dat Courtois terugtrapt richting Tedesco. “Wat gebeurde er werkelijk na België - Oostenrijk? Courtois heeft de uitleg van zijn trainer alvast scherp verworpen en hem indirect beschuldigd van liegen.” Ze schrijven er ook bij dat de officiële website van Thibaut Courtois sinds maandagavond laat waarschijnlijk meer verkeer heeft gehad dan ooit. “De doelman van het Belgische nationale team publiceerde een verklaring die ‘alles’ heeft - want het is een frontale aanval op zijn coach Domenico Tedesco. Het valt nog te bezien of Tedesco nu een tegenaanval zal doen in de marge van de wedstrijd in Estland.”

Volledig scherm De affaire Courtois © L'Équipe.

Al drie stukken heeft L’Équipe gebracht in een dossier genoemd ‘de zaak-Courtois’. Over zijn feitelijke afzegging, de reactie van Tedesco en vervolgens het wederwoord van Courtois.

‘Lukaku kapitein? Courtois wordt boos en verlaat het kamp’, is de titel bij het Italiaanse gezaghebbende La Gazzetta dello Sport.

‘Courtois valt de Belgische coach aan omwille van de aanvoerdersband van Lukaku: “Hij is een leugenaar, zo ging het echt”. Ook bij La Repubblica een grote titel met de opvallende quote van Courtois, waarin ook nog gewag wordt gemaakt van een mogelijk afscheid aan de nationale ploeg.

'De verloofde van Thibaut Courtois mengt zich in de discussie over zijn afzegging met een foto van zijn ingetapete knie in de privéjet en haalt uit naar de bondscoach na het incident over de kapiteinsband met Lukaku'

De Engelse tabloid Daily Mail pakt er in een tweede stuk de verdediging van Mishel Gerzig bij. Het Israëlische model postte gisteravond laat een foto van de ingetapete knie van Courtois in hun privéjet richting Madrid en een emotioneel statement, waarin ze haar toekomstige man verdedigt. “Ik vind het spijtig geruchten te moeten horen die verspreid zijn door mensen die er louter op uit zijn je te kwetsen of vernederen. Zij snappen niet dat jij net de definitie bent van voetbal van de hoogste kwaliteit.”

Het Spaanse en Madrileens gezinde Marca focust vooral op de verdediging van Courtois in de hele zaak. “Courtois gaat in de tegenaanval tegen de beschuldigingen van zijn coach”, luidt de titel. “De doelman ontkent de versie van zijn coach, die in de perskamer onthulde dat Courtois zich niet goed voelde omdat hij hem de armband niet had gegeven.”

AS, die andere Madrileens gezinde krant, heeft het over Courtois’ puinhoop in België en een ‘ontploffende Belgische aanvoerdersband’: “Hij vertelde me dat hij naar huis ging omdat hij teleurgesteld en overstuur was”, is de quote en titel.

Ook bij onze noorderburen wordt het nieuws rond Courtois prominent op sport gebracht, zoals bij onder andere De Telegraaf en Algemeen Dagblad.

