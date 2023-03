“Het Lukaku-festival” en “Lukebakio die Zweedse verdediging bestookte”: buitenlandse pers onder de indruk van “winnend duo”

De kop is eraf voor Domenico Tedesco. De Rode Duivels openden een nieuw tijdperk met een 0-3-zege in Zweden. Buitenlandse media zagen een “solide en efficiënt” België met twee spelers in een hoofdrol. “Lukaku en Lukebakio: het winnende duo.” In Italië prezen ze zich dan weer vooral gelukkig met de hattrick van ‘Big Rom’. “Inzaghi zal opnieuw kunnen lachen.”

L’Équipe: “Lukaku-festival”

“Festival de Lukaku”, titelt de Franse sportkrant L’Équipe. “Solide en efficiënt. België, dat zwak voor de dag kwam op het WK in Qatar, won in Zweden. De ster van de wedstrijd was Lukaku en niet Ibrahimovic.” L’Équipe heeft ook aandacht voor een andere man. “Lukebakio was een uur lang alomtegenwoordig op zijn flank. Zowel op de korte ruimte als in het opzoeken van de diepte. Hij zorgde ervoor dat het aanvalsspel van zijn ploeg van zijn kant kwam. Lukaku en Lukebakio: het winnende duo.”

Daily Mail: “Een klinische Lukaku”

Ook bij de Engelse tabloids veel lof voor Lukaku. “Klinisch”, valt over hem te lezen bij de ‘Daily Mail’. “Met een hattrick bezorgde hij kersvers bondscoach Domenico Tedesco een perfecte start. Zlatan Ibrahimovic maakte zijn langverwachte terugkeer in het internationale voetbal, maar het was Lukaku die een hattrick scoorde. Hij opende de score met een kopbal op een voorzet van Lukebakio, die de Zweedse verdediging vanaf de aftrap bestookte.”

AS: “Lukaku regeert in comeback Ibrahimovic”

“Zweden opende met wat balbezit, maar al snel nam het België van Domenico Tedesco de controle over”, luidt het bij het Spaanse AS. “Lukebakio mocht na 34 minuten ongehinderd voorzetten en Lukaku torende boven iedereen uit. Bij Zweden was de invalbeurt van Ibrahimovic het hoogtepunt, maar het was Lukaku die regeerde in de comeback van Zlatan. Na een geweldige run van Bakayoko, kon de sterspeler van vandaag (gisteren, red.) zijn derde van de avond in doel leggen.”

Kicker: “Feestelijk debuut voor Tedesco”

In Duitsland ging uiteraard wat aandacht naar de eerste match van Domenico Tedesco als Belgisch bondscoach. Ook zij loofden het duo Lukaku-Lukebakio. “De ene bracht aan, de ander werkte af. Zo werd het een feestelijk debuut voor Tedesco”, schrijft Kicker. “Zweden was amper gevaarlijk en liet België ook toe eenvoudig te scoren. Een geslaagde start, dinsdag komen Tedesco en zijn mannen langs in Keulen voor een duel tegen de Mannschaft.”

Gazzetta dello Sport: “Inter krijgt een top Lukaku terug”

En of ze in Italië in hun nopjes waren met de hattrick van Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport zag dat Inter déze Lukaku met open armen zal ontvangen. “Dit was de échte ‘Big Rom’. Inzaghi (Inter-coach, red.) zal weer kunnen lachen. Hij krijgt straks een top Lukaku terug. Ook het Twitter-account van Inter liet zich gaan bij de goals van Lukaku. Op bezoek bij ‘vijand’ Ibrahimovic toonde hij overigens zijn groeiende conditie. Romelu nam met plezier de wedstrijdbal mee naar huis.”

