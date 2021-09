"Het is Roberto Positivo. Alles wat er misloopt, praat hij goed”: analist Degryse scherp voor bondscoach

“Het is Roberto Positivo, hé. Alles wat fout gaat, praat hij goed. Dat is zijn nature. Je krijgt geen slecht woord over de Rode Duivels uit zijn mond. Drie, vier, vijf kansen weggeven mag niet tegen Estland. Hij vindt dat niet erg. Ik wel. Ik hoop dat hij binnenkamers met zijn staf toch discussieert over hoe dit beter kan.”

Op de persconferentie achteraf ging Martínez dieper in op de defensieve kwetsbaarheid. “Als we kunnen blijven stilstaan, verdedigen we heel goed. Maar we hebben inderdaad meer moeite om de ruimtes te verdedigen bij omschakelingsmomenten van de tegenstander. Dat heeft te maken met de synchronisatie van de drie centrale verdedigers. In internationaal voetbal heb je als coach nu eenmaal minder tijd om hierop te trainen. Daarbij komt dat we dun bezaaid zitten in de linksvoetige centrale verdedigers.”