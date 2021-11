Het hakje van Courtois, Batshuayi die niet knielt en de 100ste interland van Lukaku: het parcours van de Rode Duivels richting WK tot nu toe

Rode DuivelsDe Rode Duivels kunnen zich vanavond tegen Estland verzekeren van een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar. De kwalificaties verliepen vrij vlekkeloos voor de troepen van Roberto Martínez - enkel in Tsjechië werd er niet gewonnen. Kan u het zich allemaal niet zo goed meer voor de geest halen? Niet getreurd, want hieronder kan u het parcours van de Belgen richting het WK helemaal herbeleven.

Goeie start tegen Wales

De Rode Duivels beginnen in maart 2021 uitstekend aan de WK-kwalificaties. Aan Den Dreef in Leuven komen de Belgen na tien minuten nog op achterstand, maar nog voor het halfuur hebben Kevin De Bruyne en Thorgan Hazard de scheve situatie al rechtgezet. Na de pauze legt Romelu Lukaku vanop de stip de 3-1-eindstand vast.

Draw in Tsjechië na matige wedstrijd

Drie dagen later volgt al het eerste en enige puntenverlies van de campagne in Tsjechië. De Rode Duivels leveren een matige prestatie af en komen niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Er komt kritiek, maar doelman Thibaut Courtois nuanceert. “Het was zeker niet onze match, daar moeten we niet flauw over doen. Maar het was ook niet zo dramatisch zoals velen willen laten uitschijnen.”

Monsterzege tegen Wit-Rusland

De Belgen sluiten het eerste drieluik van de kwalificaties af met een monsterzege tegen Wit-Rusland: 8-0. Vooral de knappe 3-0 van Leandro Trossard - z'n eerste goal voor de nationale ploeg - mag er wezen. De slappe vertoning in Tsjechië is zo meteen uitgewist, de Duivels pronken bovenaan de poule met 7 op 9.

Vijfklapper in Estland

Na het teleurstellende EK - waar België in de kwartfinale strandt tegen Italië - is het herbronnen voor de Rode Duivels, maar in september staat de volgende opdracht al op het programma. Die volbrengen de Belgen met verve - in Estland wordt met 2-5 gewonnen. Hans Vanaken laat zich opmerken met een goal en een assist.

Lukaku viert 100ste cap met goal en zege tegen Tsjechië

Drie dagen later is het in Brussel tijd voor de jubileuminterland van Romelu Lukaku, die toetreedt tot de ‘club van 100'. Al na enkele minuten laat ‘Big Rom' het Koning Boudewijnstadion kirren van plezier, de Rode Duivels winnen uiteindelijk met 3-0. Vooral de 2-0 van Eden Hazard na een knap hakje van Hans Vanaken springt in het oog. En als toetje stuurt Thibaut Courtois een jagende Tsjech met een hakje het bos in.

Nipte overwinning in Wit-Rusland

De voorlopig laatste match van de kwalificaties winnen de Belgen met 0-1 bij Wit-Rusland. Dennis Praet zorgt voor het enige doelpunt van de match, maar het is Michy Batshuayi die met alle aandacht gaat lopen. De spits knielt als enige van de Duivels niet voor de BLM-beweging.