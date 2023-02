“Het gaat om kwaliteit, niet om leeftijd”: nieuwe bondscoach Tedesco plaatst resultaten boven verjonging spelerskern

De Rode Duivels hebben nu ook officieel een nieuwe bondscoach. Domenico Tedesco moet de Belgen naar het EK van 2024 loodsen en krijgt daarbij de steun van onder anderen Frank Vercauteren, de nieuwe technisch directeur. Het duo werd vandaag officieel voorgesteld in het bondsgebouw in Tubeke. “Ik zal niet verjongen om te verjongen.”

KIJK. Tedesco: “Het gaat om kwaliteit, niet om leeftijd”

“Goedemiddag, bonjour.” Domenico Tedesco probeerde bij z'n officiële voorstelling als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels meteen te charmeren. Over zijn eerste interesse in de job had de Italiaanse Duitser nog een leuke anekdote in de mouw zitten. “Ik zat bij de tandarts toen ik het nieuws te horen kreeg dat Roberto Martínez stopte als bondscoach van België. Ik contacteerde meteen mijn manager en vroeg hoe ik die job zou kunnen krijgen. Het is een eer en een plezier om hier te zijn.”

Het eerste doel is duidelijk: “Kwalificatie voor het EK 2024.” Daar is ook de beoogde verjonging van de spelerskern onderhevig aan. “Ik zal nooit verjongen om te verjongen", was Tedesco helder. “Dat was ook een thema tijdens de eerste gesprekken. Ik heb daarin meteen duidelijk gemaakt dat er voor mij geen jong en oud is - enkel de kwaliteit telt. We hebben niet veel tijd of kansen om te experimenteren. We moeten het best mogelijke team opstellen, of de gemiddelde leeftijd daarvan nu 24 of 29 jaar is.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Tedesco zal zich nu bezighouden met het Belgisch voetbal en de spelers te leren kennen. Over wat er beter moet bij de Duivels, bleef hij echter vaag. “Het probleem is dat alles wat ik nu zou vertellen automatisch negatief zou zijn voor de vorige coach. En dat is niet mijn stijl - ik weet hoe moeilijk het is om trainer te zijn. Het belangrijkste is dat de ploeg op elk moment - zowel aanvallend als verdedigend - dezelfde principes volgt.”

Enkele Rode Duivels als Romelu Lukaku en Toby Alderweireld schoven de afgelopen weken nadrukkelijk Thierry Henry als kandidaat naar voren. Toen duidelijk werd dat het Tedesco werd, liet Alderweireld zich ontvallen dat hij “hem niet kende”. Hoe keek Tedesco daarnaar? “Dat is voor mij absoluut geen probleem. Het is menselijk dat de spelers Henry wilden. En niet iedereen kijkt naar de Bundesliga of de Russische competitie.”

Volledig scherm © Photo News

Herbeleef hieronder de integrale persconferentie:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.