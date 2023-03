Het eerste gesprek met Kevin De Bruyne als nieuwe aanvoerder van de Rode Duivels: “Zolang ik plezier blijf hebben, blijf ik international”

Er was eens... Rode Duivel Toby Alderwei­reld: het sprookjes­boek van de man met 127 caps in zeven hoofdstuk­ken

Van de Kirin Cup tot Qatar. Toby Alderweireld (34) zwaait af met 127 caps. Omdat zeven het magische getal is, vatten we het sprookjesboek van de verdediger bij de Rode Duivels samen in zeven hoofdstukken. Er was eens...