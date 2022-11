HET DEBAT. Wat vindt u van de uitbrander waarmee Kevin De Bruyne de andere Duivels wakkerschudde?

Wat je ziet is wat je krijgt. Wegwerpgebaren, pittige discussies, een paar stevige verwijten. Kevin was gisteravond Kevin niet. Een vat vol frustraties die hij niet wegstak. De bondscoach kreeg er van langs, Toby Alderweireld zwaaide met een vingertje, maar De Bruyne beet van zich af. Discussies die hij in de armen van zijn kinderen vergat. Maar wat vindt u: was de manier waarop ‘KDB’ handelde, de juiste?

Een gewaarschuwd trainer is er twee waard.

Wanneer Pep Guardiola in Engeland wel eens wordt gevraagd naar het ontvlambare karakter van Kevin De Bruyne, komt zijn ondeugend kantje naar boven.

“Soms”, zo vertelde hij ooit op een persconferentie, “word ik dan ook een beetje grrrrrrrrrr. Soms vraag ik me ook af waarom een speler met zijn talent zo’n simpele passes kan misplaatsen. De bal zo simpel kan verliezen. Bij Kevin hangt er veel van zijn gemoedstoestand af. Zeker als hij een beetje boos wordt.”

In Doha was het De Bruyne die gromde. Naar Toby, naar Roberto en alleman. Frustraties omdat er een groot gat gaapte op het middenveld. Geprikkeld omdat hij voor rust amper een bal raakte - slechts 15 in totaal. Boos op zichzelf omdat hij een paar counters slecht uitspeelde. Giftig naar zijn trainer omdat het plaatje bij de Rode Duivels totaal niet klopte. Tactisch moeras waarin zelfs een speler met zijn kwaliteiten diep wegzakte. In zijn negativiteit trok De Bruyne zichzelf helemaal naar beneden. Onherkenbaar in de eerste helft.

En dan was er dat veelbesproken moment net voor rust. Hij had zich al twee keer met opengesperde armen richting bank gedraaid. Op zoek naar een antwoord van zijn trainer. Er werd gewezen, geroepen en bijgestuurd. Maar de Duivels kregen geen grip op het middenveld.

Kevin De Bruyne was in het Ahmad Bin Ali Stadion zeker 45 minuten Kevin De Boze.

Op het moment dat Michy Batshuayi de (onverdiende) winninggoal binnen had getrapt, vierde De Bruyne niet mee. Hij was aan de middenlijn blijven hangen. Om het een en ander door te praten met de bondscoach. Het ging er pittig aan toe. Toen ook Alderweireld zich met een opgestoken vingertje mengde in de discussie, reageerde De Bruyne hem met een wegwerpgebaar. ‘Scheer je weg’ in non-verbale taal. Verbaal legde hij Alderweireld met een rake quote het zwijgen op. Mondje houden.

Quote Het was emotie. We zijn mannen, geen koorknapen. Het ging over details. Alles is al uitgepraat. Toby Alderweireld

Alderweireld suste: “Het was emotie. We zijn mannen, geen koorknapen. Het ging over details. Alles is al uitgepraat.” Ook De Bruyne ging licht over het incident. Heat of the moment. De Bruyne: “Het ging over voetbalzaken. Dat was onze discussie. Dat we te veel de lange bal zochten terwijl er ruimte was.”

Het is heus niet de eerste keer dat De Bruyne zich op een veld even helemaal laat gaan. Zijn meest virale fragment is ongetwijfeld zijn ‘Let me Talk’-moment in een Champions Leaguematch met Man City tegen Napoli in 2017. Een waarin Fernandinho en David Silva een schreeuwende KDB bij de ref weg moesten houden. Laat me praten.

De Bruyne kent zijn karakter: “Wanneer ik op een voetbalveld sta, zitten er twee Kevins in mij. Op het veld ben ik soms a little b*stard! Een kleine etter.”

De rust kwam op het juiste moment. Om af te koelen. In de catacomben overlegde hij met een lachende Hazard. Met Axel Witsel. In tussentijd draaide hij een knop om. De De Bruyne na rust was nog altijd een schim van de beste De Bruyne, maar hij had zichzelf terug onder controle.

Opgelucht stortte hij zich na het laatste fluitsignaal in de armen van dochter Suri en zijn twee zonen.

Discussies blijven zelden hangen bij De Bruyne. Alles vergeten, alles vergeven. Toby knikte. “No hard feelings. Ook niet met Toby.”

Mulder en Degryse: “De Bruyne miste zijn vertrouwde omgeving” Dat het niet de avond van De Bruyne was, zagen ook onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder. “Een De Bruyne in normale geeft vanavond 3 of 4 assists”, stelt Degryse. “Anderzijds is het positief dat De Bruyne zich betrokken toont door in discussie te gaan. Hij wil de problemen oplossen. Alleen was zijn wedstrijd zélf rampzalig.” Waarop Mulder aanvulde dat ‘KDB’ duidelijk zijn vertrouwde omgeving van Manchester City mist. “Daar gaat het op automatische piloot. Nu is de klasse van zijn medespelers duidelijk minder. En dat merk je aan hem.”

