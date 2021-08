HERBELEEF. Vanheusden moet toekomstige verdedigingsleider worden: "WK in Qatar is zeker doel” - Vertonghen en Meunier niet op training

Rode DuivelsNa zijn niet-selectie voor EURO 2020 is Zinho Vanheusden er opnieuw bij in de 29-koppige selectie van de Rode Duivels voor het drieluik in de WK-kwalificaties tegen achtereenvolgens Estland, Tsjechië en Wit-Rusland.

Zijn vertrek bij Standard was ingecalculeerd in Luik. Vanheusden werd verkocht aan Inter, zij verhuurden hem aan Genoa. Daar is voor hem een nieuwe wereld opengegaan.

Twee wedstrijden gespeeld, evenveel keer verloren.

Inter-Genoa 4-0.

Genoa-Napels 1-2.

Dat was ongetwijfeld niet wat hij ervan verwacht had.

Vanheusden kreeg voor zijn eerste wedstrijd een 5,5 van de toonaangevende krant La Gazzetta dello Sport. Na Napels was dat een zes.

Toch heeft de Rode Duivel zijn intrede in de Serie A niet gemist.

Hij deed het meer dan goed, was telkens bij de beteren van zijn ploeg. De aanpassing is voor Vanheusden met andere woorden vlot verlopen. Meteen in de basiself gedropt, ook al had hij het begin van de voorbereiding gemist.

Zelf noemt hij zijn transfer naar Italië “een beloning na mijn drie blessures”.

En het harde werk dat hij telkens leverde. Maandenlang zat hij in werkmodus. Over zijn keuze voor Genoa zei hij: “Een nieuwe ploeg, een nieuw leven. Het is er warm, het eten is lekker. (Lacht) Dat valt allemaal goed mee. Genoa is trouwens een mooie ploeg, met mooie supporters. En ik denk wel dat we klaar zijn voor een goed seizoen. Kijk: ik ben naar Italië gegaan om sterker te worden. Ik zal er verdedigen tegen betere spelers en de kwaliteit van het voetbal ligt zoveel hoger. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik in België aan mijn plafond zat. Maar ik moest nu eenmaal een keuze maken. Dat heb ik in samenspraak met Inter gedaan.”

Omkijken doet hij niet meer. Voorts denkt Vanheusden dat hij vooral tactisch sterker zal worden in de Serie A. Hij grijnsde eens. “Op tactisch vlak wordt er bij Genoa op elke training veel focus en concentratie verwacht. Elke seconde moet je bezig zijn met je positie. Naar voor, naar achter, naar links of rechts. We trainen echt superveel hoe je als ploeg en als speler moet bewegen.”

Het kan hem en de Rode Duivels van pas komen de komende jaren.

Ambitie

Maar is de verdediger - geroemd om zijn leiderskwaliteiten - klaar om het trio Alderweireld-Vermaelen-Vertonghen en bij uitbreiding Boyata en Denayer het vuur aan de schenen te leggen? “Goh, ik probeer elke dag klaar te zijn”, aldus Vanheusden. “Maar of ik speeltijd ga krijgen, moet je aan de coach vragen. Ik ben blij dat ik met al die mannen kan trainen. Het zijn ‘grote’ verdedigers, ik heb respect voor wat ze gepresteerd hebben én voor wat ze nu nog presteren. Ik leer nog elke training van hen.”

Het neemt niet weg dat het jeugdproduct van Standard telkens met ambities afzakt naar Tubeke. “Al weet je nooit wat de toekomst brengt. Na Ivoorkust (zijn debuutmatch voor de Rode Duivels, red.) had ik een goed gevoel en toen kwam die blessure. Hopelijk blijf ik daar nu van bespaard en kan ik doorgroeien. Weet je: ik leg mezelf wel wat druk op. Ik moet zorgen dat ik geselecteerd word door goede prestaties bij mijn club. Lukt dat niet, is het mijn eigen fout. Maar mijn doel is natuurlijk om naar het WK te gaan. Het is ‘un rêve de gosse’, een jongensdroom.”

Gelukkig voor Vanheusden zijn niet alle dromen bedrog.

