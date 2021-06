HERBELEEF. Iedereen present op training Rode Duivels, Gilles De Bilde ziet twee grote vraagstukken

Rode Duivels Even zorgen om Eden Hazard, nadat hij in duel neergaat en pijnlijk naar zijn voet grijpt

21 juni Het zal toch niet? Vlak voor de pauze, Lukaku die perfect Eden Hazard aanspeelt in de zestien. Net voor de aanvaller wou aanleggen, ging hij neer in duel met O’Shaughnessy. Te licht voor een strafschop, zo oordeelde ref Brych. Zo mogelijk veel erger: Hazard greep meteen naar de linkervoet en trok een pijnlijke grimas. Gelukkig al niet de rechterenkel waaraan Eden in maart vorig jaar is geopereerd en die hem al bijna anderhalf jaar parten speelt. Maar al trekkebenend moest Hazard verder, waarna er een minuutje later afgeloten werd voor de pauze. Gelukkig start Eden, geregeld bij de acties betrokken maar weinig succesvol laat staan flitsend, nog wel de tweede helft. Hij staat voor het eerst sinds 1,5 jaar aan de aftrap van een match met de Rode Duivels.