HERBELEEF. Geen Chadli op training - De Bilde: “Zege tegen Portugal kan voor enorme boost zorgen”

Rode DuivelsDe Rode Duivels leven toe naar hun clash met Cristiano Ronaldo en co van zondag in Sevilla. Vandaag waren de Belgen nog gewoon in hun Basecamp in Tubeke, waar het ‘zwaartepunt’ van de dag na de middag lag. Om 16u30 was er een persconferentie met Roberto Martínez, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois en een uurtje later volgde een training. Herbeleef de dag hieronder!