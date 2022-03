HERBELEEF. Bouchez te gast op training Rode Duivels, die met minuut stilte start - Januzaj: “Ik train meer”

LaLiga Spaanse pers voert druk op Eden Hazard op voor ‘match van de laatste kans’, maar coach Carlo Ancelotti is gerust: “Eden zal goed spelen”

‘Ahora o nunca’. Nu of nooit. De kop van de Spaanse sportkrant AS liegt er niet om: Eden Hazard staat voor de match van de waarheid. De Rode Duivel krijgt, onder meer wegens een golf aan coronagevallen, nog eens zijn kans tegen Cádiz. Time to shine, Eden.

