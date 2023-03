HELP TEDESCO. Welke Rode Duivels moeten starten tegen Duitsland? Geef jouw ideale opstelling door

De tweede opdracht voor bondscoach Domenico Tedesco is een oefenpot in Duitsland. Kan hij na de zege in Zweden opnieuw vertrouwen geven aan dezelfde Rode Duivels of zou jij enkele wijzigingen doorvoeren? Stel jouw ideale formatie samen in de tool hieronder en help de bondscoach op weg.