HELP ROBERTO. HLN-surfer had voor Onana en Tielemans gekozen voor match tegen Egypte

In die 3-4-3 is er vandaag volgens u géén plaats voor Axel Witsel. Youri Tielemans en Amadou Onana worden aan elkaar gekoppeld centraal op het middenveld. In de verdediging kiest u voor Arthur Theate, Toby Alderweireld en Leander Dendoncker. Op de wingbacks staan Yannick Carrasco en Timothy Castagne. Het aanvallend trio luistert naar Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi. Tot slot staat Thibaut Courtois in doel, met 87 procent van de stemmen was er weinig twijfel over zijn plek onder de lat.