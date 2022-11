HELP ROBERTO. Géén Witsel tegen Egypte, Theate krijgt wel basisplek: dit is het ideale elftal volgens de HLN-lezers

Hoe is Qatar nu écht? Dit vindt Joris, die er al 14 jaar woont

Joris Laenen, een Vlaming die al veertien jaar in de Qatarese hoofdstad Doha woont, is het niet eens met de kritiek op het WK-gastland. Het WK is al omstreden sinds de toewijzing twaalf jaar geleden. Voetballen in de woestijn, in stadions gebouwd door moderne slaven, propaganda voor een land dat vrouwen en holebi’s discrimineert... Maar Laenen spreekt dat tegen.

15 november