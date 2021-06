Helft weigerde maandag vaccinprik, maar “alle Rode Duivels worden gevaccineerd”

Rode DuivelsNiet alle Rode Duivels maakten gebruik van de mogelijkheid om een versnelde vaccinatie voor het coronavirus te krijgen. De overheid had daarvoor groen licht gegeven. Volgens woordvoerder Stefan Van Loock ging ongeveer de helft van de spelerskern maandag op het aanbod in. Later op de dag legt bondscoach Roberto Martínez uit waarom. Philippe Rosier, Health & Performance Manager van de Belgische voetbalbond, begrijpt de heisa alvast niet.

Rosier snapt niet goed waarom het een issue zou zijn dat sommige Rode Duivels nog niet gevaccineerd zijn. “Alle spelers zijn uitvoerig voorgelicht over de vaccinatie door mensen uit het hoogste niveau. Een groot deel van de groep heeft deze week de eerste prik van de vaccinatie gekregen, bij enkele spelers gebeurt dat om medische redenen na het EK. Over medische redenen kunnen we niet communiceren. Maar alle Rode Duivels worden gevaccineerd.”

Volledig scherm Denayer in duel met Trossard op training in Tubeke. © Photo News

Een deel van de spelersgroep haakte om persoonlijke redenen af of omdat ze al besmet geweest zijn, zo raakte bekend. Onder anderen Simon Mignolet, Matz Sels, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Yannick Carrasco en Eden Hazard zijn al besmet geweest. Ook over Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois werd geschreven dat ze Covid-19 hebben opgelopen, maar dat is nooit bevestigd. De doelman heeft het altijd ontkend. Maar een tweede coronabesmetting - hoe klein de kans ook - is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Later vandaag gaat Roberto Martínez reageren op het heikele thema, zo laat de voetbalbond weten.

Tweede dosis ná EK

Met de eerste prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin zouden de spelers voldoende antistoffen aanmaken om tijdens het hele EK beschermd te zijn. Na het EK zouden ze hun tweede dosis toegediend krijgen, wat Rosier dus bevestigt. Onder meer Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Timothy Castagne en Jérémy Doku lieten hun eerste spuitje maandag wel zetten. “Na je vaccin valt er een last van je schouders. Nu kunnen we ons concentreren op het voetbal, waarvoor we hier zijn”, zei Doku.

Nog dit: bij de spelers die op de reservelijst zijn Brandon Mechele, Thomas Kaminski, Jordan Lukaku en Charles De Ketelaere besmet geweest, maar alleen die eerste twee waren maandag aanwezig in Tubeke en het is niet geweten of zij het vaccin aangeboden hebben gekregen. De Ketelaere is inmiddels ook overgeheveld naar de U21.

