Helft Rode Duivels weigert vaccinprik, Martínez reageert vandaag op de heisa

Een deel van de spelersgroep haakte om persoonlijke redenen af of omdat ze al besmet geweest zijn, luidt het. Onder anderen Simon Mignolet, Matz Sels, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Yannick Carrasco en Eden Hazard zijn al besmet geweest. Ook over Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois werd geschreven dat ze Covid-19 hebben opgelopen, maar dat is nooit bevestigd. De doelman heeft het altijd ontkend. Maar een tweede coronabesmetting - hoe klein de kans ook - is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Later vandaag gaat Roberto Martínez reageren op het heikele thema, zo laat de voetbalbond weten.