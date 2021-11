Héérlijke goal De Bruyne schaars Belgisch hoogtepunt in Wales: Duivels niet verder dan draw

Rode DuivelsVoor spanning moest je vanavond in Rotterdam en niet in Cardiff zijn. Want België-Wales leverde een salonremise op. Wales blij met het nodige punt, experimentele Duivels alleen voor de pauze op niveau. Eens te meer onder regie van een toen briljante De Bruyne, maker van een al even briljante goal. Een vermijdbare tegengoal zorgde voor de tweede draw in deze campagne, waardoor we mogelijk de eerste plaats op de FIFA-ranking kwijt zijn. Maar toch alweer 20 op 24. Op naar Doha.

Casteels, Theate, De Ketelaere en Origi: de vier nieuwe namen die Martínez op algemeen verzoek, al dan niet noodgedwongen, in zijn basis dropte. Naast Casteels als derde doelman, lijkt alleen CDK kans te maken om straks de WK-selectie te halen. Al speelde de Bruggeling zeker niet zijn beste partij. Origi kon zijn gebrek aan matchritme nooit verbloemen en moet zo snel mogelijk uit Liverpool weg, wil hij Qatar zien. Theate straalde vertrouwen uit en deed het niet slecht, maar het is toch vooral zijn flater bij de tegengoal die zal blijven hangen. Scoorde in dat opzicht ook slechte punten: Dedryck Boyata. Centraal in de driemansdefensie was hij geregeld een bron van onzekerheid.

Neemt niet weg dat het voor de pauze een aantrekkelijk kijkstuk werd in het Cardiff City Stadium. Met dank aan een heerlijke grasmat en Welshmen die technisch niet eens aan de knieën van menig Rode Duivel kwamen. Maar vooral omdat De Bruyne zich in een speeltuin waande. Overal was Kevin te vinden. Slim tussen de lijnen, met soms geen Brit in de buurt. Een genot om naar te kijken, zowaar nog beter dan wat De Bruyne zaterdag tegen Estland liet bewonderen. Met Witsel en Vanaken als handige afspeelpunten centraal, Meunier en Thorgan Hazard op de flanken. De arme Welshe fans vonden er niet beter op dan KDB uit te fluiten - het moet zijn dat het op petrodollars gesteunde Manchester City niet veel aanhangers kent in een deel van Groot-Brittannië waar passie het haalt op geld.

Het was een voor De Bruyne dan ook heerlijk moment, toen hij in minuut 12 héérlijk binnenkrulde. De handen wijd opengesperd richting thuisaanhang. Zijn gelaatsuitdrukking verried dat ook hij het een goal om in te kaderen vond. Even later werd het haast nog mooier. Een vrije trap met o zo veel gevoel teruggelegd tot bij Thorgan, die in één tijd overnam. De broer van - al klinkt dat steeds meer fout - had pech dat zijn schot de buitenkant en niet de binnenkant van de paal likte.

Zo overtuigend de Duivels de bal lieten rondgaan voor de pauze, zo moeizaam ging dat erna. Aanvallend nergens meer. Deels omdat Wales hoger en vooral meer druk zette. En er steeds meer afval in het Belgische voetbal kroop. Een driedubbele vervanging bracht weinig soelaas. Zodat de eerste minuten van Dante Vanzeir als Rode Duivel geen pretje werden. Ook Dendoncker en Saelemaekers konden nooit voor enig verschil zorgen. En in de wetenschap dat Wales voldoende had aan een puntje om het thuisvoordeel in de barrages af te dwingen, werd de tweede helft vooral een maat voor niets. In de slotfase moest Casteels zelfs nog alles uit de kast halen om Williams Wales in extase te brengen. Wales 1. België zonder Lukaku 1. Want met Romelu hadden de Duivels zonder twijfel meer dan één keer gescoord.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.