Heel wat Rode Duivels met kopzorgen: acht internationals zijn enkele maanden voor het WK op zoek naar club of basisplaats

Rode DuivelsNog iets meer dan drie maanden tot het WK in Qatar. Maar het is lang niet allemaal rozengeur en maneschijn voor onze internationals. Een overzicht van de Rode Duivels met kopzorgen.

Zij zoeken een club…

Jason Denayer (27): Sinds zijn vertrek bij Olympique Lyon is de verdediger nog steeds op zoek naar een nieuwe werkgever. Torino had zich gemeld voor de Rode Duivel en dat leek concreet - een contract leverde de gesprekken echter niet op. Maar ook uit het Midden-Oosten zou er interesse zijn. Zijn situatie is wellicht het meest problematisch met uitzicht op het WK. Niet vergeten dat Denayer vorig seizoen amper gespeeld heeft bij Lyon (12 basisplaatsen, waarvan één na de winterstop).

Michy Batshuayi (28): Had er een degelijke voorbereiding opzitten bij Chelsea. Coach Thomas Tuchel was naar eigen zeggen “impressed”. Onder de indruk. Maar afgelopen weekend haalde Batshuayi de selectie niet. De aanvaller mag/moet vertrekken in Londen. Chelsea hoopt hem te verkopen - Batshuayi heeft nog één jaar contract. Hij werd aangeboden bij Everton en Wolverhampton. Zal zoals steeds wel een oplossing vinden. Lijkt hoe dan ook vrij zeker van een ticket voor Qatar. Is de vaste back-up voor Lukaku.

Dennis Praet (28): Slachtoffer van de stevige concurrentie bij Leicester. Zat de hele match op de bank tegen Brentford (2-2). Werd vorig seizoen verhuurd aan Torino, dat ook nu zijn interesse kenbaar gemaakt heeft. Voor zijn kansen op het WK lijkt een (tijdelijk) vertrek misschien de beste keuze. Maar Praet heeft na een gesprek met Brendan Rodgers aangegeven te willen blijven. “Hij was sterk in de voorbereiding, is bijzonder fit”, zei de coach over onze landgenoot. “Dennis wil hier écht zijn.” Voor Praet zullen de komende dagen en weken doorslaggevend zijn om te zien of hij effectief kansen gaat krijgen.

Adnan Januzaj (27): Voetballer zonder contract na vijf seizoenen bij Real Sociedad in de Primera Division. Geflirt met Italiaanse en Engelse clubs bleven voorlopig zonder resultaat. Hoopt nog steeds op een buitenlandse (top)ploeg. Roberto Martínez vindt hem nog steeds één van de “grootste talenten” van ons land. Maar of dat voldoende is voor een WK-ticket… Dan zal hij een ploeg moeten vinden die hem bovendien meteen speelkansen geeft - Januzaj trainde in zomer veelal individueel met een personal coach.

Zij zoeken een basisplaats…

Jan Vertonghen (35): Zowel in de voorronde van de Champions League als in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen zat hij negentig minuten op de bank. Een veeg teken voor wat komen zal? Moest zijn plaats centraal achterin afstaan aan de 21-jarige Braziliaan Morato.

Albert Sambi Lokonga (22): Viel vrijdagavond even in bij Arsenal. Zakte na zijn sterke seizoensbegin vorig jaar weg in de pikorde van trainer Arteta. De concurrentie is er bijzonder zwaar centraal op het middenveld - net als bij de Rode Duivels door de opmars van onder meer Onana en Mangala. Moet wellicht niet rekenen op veel speelkansen, een uitleenbeurt is niet uitgesloten.

Alexis Saelemaekers (23): Was tijdens de voorbereiding bankzitter bij het ambitieuze AC Milan. Maar Stefano Pioli is een trainer die graag en vaak roteert op de positie van Saelemaekers. Zeker nu de Rossoneri nog op alle fronten actief zijn - Serie A, Champions League, Coppa Italia - en het programma bijzonder zwaar is.

Jérémy Doku (20): Bankzitter de luxe bij Stade Rennes - hij speelde twintig minuten in de eerste match van het seizoen. Daar springen ze omzichtig om met de snelle flankaanvaller. Geleerd uit vorig seizoen toen Doku veel geblesseerd was. Zal moeten knokken voor een basisplaats. Moet in de eerste plaats matchritme opdoen. Voor zichzelf en met Qatar in het achterhoofd.

