Heeft Martínez zijn nieuwe Fellaini gevonden? Onana maakt indruk bij eerste basisplaats voor Rode Duivels

Rode DuivelsVan Lille over Everton naar een eerste basisplaats bij de Rode Duivels. Het gaat plots héél snel voor Amadou Onana (21). Middenvelder met een profiel dat de bondscoach sinds Fellaini niet meer in z’n selectie had. “Dit was een geslaagde test voor het WK”, zei Onana zelf.

Amadou Onana is fan van Queen. ‘We Will Rock You’ is een hit die niet ontbreekt in zijn playlist op wedstrijddagen. Zo ook gisteren op weg naar de Johan Cruijff ArenA. Roberto Martínez - excuseer, Thierry Henry - schonk Amadou Onana z’n eerste basisplaats voor de Rode Duivels. Debuteren deed Onana op het einde van vorig seizoen, in die derby der Lage Landen in Brussel. De Rode Duivels kregen een pak voor de broek van ‘Ons Oranje’, maar Onana was toen wél een lichtpuntje in de tweede helft. Dat was hij gisteren ook. “Ik heb gedaan wat ik kon en ik denk dat ik het niet slecht gedaan heb. Met het oog op het WK vond ik dit voor mij een geslaagde voorbereidingsmatch.”

Er is veel veranderd afgelopen zomer voor Onana. Everton legde 35 miljoen op tafel voor hem en plukte hem weg bij Lille. Wat een parcours toch voor de jonge Belg met Senegalese roots, een paar jaar geleden zelfs niet genoeg voor Zulte Waregem. Nadien ging hij knokken bij Hoffenheim en Hamburg, nu geeft hij op het middenveld aanwijzingen aan De Bruyne en Witsel.

Onana heeft een apart profiel, eentje waarover Roberto Martínez sinds het afzwaaien van Marouane Fellaini niet meer beschikt. Niet zo fijnbesnaard als Youri Tielemans, maar wel een pak meer duelkracht dan de middenvelder van Leicester. Eentje die je kan gebruiken om strijd te leveren. Dan is een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Nederland het ideale moment om hem op de testbank te leggen.

Maar Onana is méér dan iemand die de tegenstander stokken in de wielen steekt op het middenveld. Hij was meteen bij de beste Belgische aanval betrokken. De Bruyne stuurde hem weg op de rechterflank, Onana kapte De Roon goed uit en legde dan perfect breed voor Eden Hazard. Behendig gedaan hoor, voor iemand van 1,95 m. De beste Hazard had de Duivels daar op 0-1 geknald, deze Eden schoot de bal richting tweede ring. “We hebben onze kansen gehad”, zei Onana. “Als we snel scoren, krijg je een heel andere match. Dat die goal uitbleef, verontrust me niet. Lukaku is een belangrijke pion voor ons, maar ook zonder hem hebben we normaal gezien genoeg kwaliteiten om zulke kansen af te maken.”

Bij balverlies zakte Onana terug en speelde hij naast Witsel. Berghuis neutraliseren was tot diens wissel de taak, hij tikte Onana één keer door de benen. Niet prettig voor dik 50.000 mensen. Dat moment haalt grote zus Melissa misschien best uit de videocompilatie. Het moment waarop Onana Bergwijn terughaalde voor die gevaarlijk kon zijn, moet er dan weer zéker in. Bijna had ze ook zijn allereerste goal voor de Duivels vastgelegd. Onana dook geregeld op in de box en Pasveer had een knappe reflex nodig om hem van een goal te houden. “Die goal had mij én het team een boost gegeven, maar ook zonder die goal is dit een prestatie die mij vertrouwen geeft voor het vervolg.”

