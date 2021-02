Hazard voor de beeldrechten, Meunier bouwt holding uit: Luxemburgse bedrijfjes Rode Duivels hebben gezamenlijk vermogen van 18,5 miljoen euro

Thibaut Courtois, Divock Origi, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Thomas Meunier en Marouane Fellaini. Allemaal hebben ze postbusvennootschappen in het Groothertogdom Luxemburg. Dat is geen geheim en ze kunnen dat omdat ze in het buitenland spelen en hun fiscaal domicilie zo niet langer in België staat.

Sommigen van hen hebben er een bedrijf opgericht waarin een Belgisch gebouw is ondergebracht. Dit is het geval van Marouane Fellaini. Die verklaart dat zijn bedrijf eigenaar is van “een gebouw in Luik”. Le Soir ontdekte ook dat de woning die Romelu Lukaku in 2010 in Wemmel kocht, is ondergebracht in een Luxemburgs vennootschap.