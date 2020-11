Hazard legde deze week nog twee positieve coronatests af, voetbaljournalist Jarno Bertho: “Optimisme is pessimisme geworden bij bondscoach”

Rode Duivels Speel zondag mee met onze LIVE quiz en win een gesigneerd thuisshirt van de Rode Duivels!

11 november De eerste Duivelse quiz zit erop. Wie om de een of andere reden niet kon meedoen, krijgt nog twee herkansingen. Want ook op de dagen van de Nations League-wedstrijden tegen Engeland (zondag 15 november) en tegen Denemarken (van woensdag 18 november) vuurt VTM-voetbaljournalist Jarno Bertho tien meerkeuzevragen op u af, de winnaar gaat met een gehandtekend thuisshirt van de Rode Duivels aan de haal! Deelnemen doet u via deze link! De quiz begint zondag om 17 uur. Wees zeker op tijd, want wie te laat komt, speelt niet mee voor de prijs.