Hazard in Lamborghini van half miljoen naar training Real, Mulder: “Een keurige huisvader heeft toch een Opel?”

Eden Hazard is een echte autofan en heeft een Lamborghini Aventador SVJ in zijn garage staan. Kostprijs: meer dan een half miljoen euro. De spectaculaire Italiaanse wagen accelereert in nog geen 2,8 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van zowat 350 km/u. Naar analogie met de truitjes van zijn team Real Madrid koos Hazard voor een witte Lambo. In die auto arriveerde hij dus deze ochtend op het trainingscomplex van Valdebebas. Madrileense pers kon zijn aankomst vastleggen.

Degryse: “Toch bizar dat Eden al in Madrid is”

Marc Degryse in de VTM-studio voor de match Wales - België over Hazard in Madrid: “Ik vind het toch wat bizar. Was het niet beter dat hij vanavond extra matchritme opdeed? Maar als het echt zo is dat hij niet fit genoeg is nadat hij zaterdag een uurtje gespeeld, dan heeft Eden nog wel een heel lange weg af te leggen. Of is het een truc om te tonen dat hij nu al in Madrid wil zijn? Jan Mulder, vanavond ook analist: “Ik vind die auto best bizar. Hij is een keurige huisvader, die hebben een Opel." Degryse: “Jan, je hebt zaterdag nog gezegd hoeveel ie verdient... 2,5 miljoen euro per maand.”