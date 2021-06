Hazard en co kijken vanuit Basecamp in Tubeke naar België-Griekenland

Vertonghen en Vermaelen kampen met lichte kwaaltjes en richten zich op zondag en het duel tegen Kroatië. “Twee wedstrijden in drie dagen, dat willen we hen niet aandoen. Zeker omdat Thomas een lange reis uit Japan (hij speelde nog zondag bij zijn Japanse club Vissel Kobe, red.) in de benen heeft en we moeten rekening houden met de mogelijke effecten van een jetlag”, verklaarde bondscoach Martínez gisteren. Axel Witsel werkt na zijn achillespeesblessure dan weer volop toe naar de knock-outfase, terwijl ook Eden Hazard beetje bij beetje zijn fysieke problemen achter zich hoopt te laten. Het is afwachten wanneer hij honderd procent klaar is.