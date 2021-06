Hartjes voor hun gouden ploegmaat: Lukaku, Chadli, Vertonghen en Alderweireld delen/deelden allen kleedkamer met Eriksen

Meer dan negen jaar hebben ze de kleedkamer gedeeld. Op weg naar de tactische bespreking in hun hotel in Sint-Petersburg sloeg een bemerking van Youri Tielemans hem perplex. Jan Vertonghen was de match tussen Denemarken en Finland niet aan het volgen. Het was zijn collega-Duivel die hem vertelde dat ex-ploegmaat Christian Eriksen op het veld een hartaanval had gekregen.

“Ik kreeg echt kippenvel”, vertelde Vertonghen aan Sporza. “Ik ken Eriksen erg goed – een tiental jaar. Wij hebben samen veel tijd doorgebracht. Onze families zijn goed bevriend. Op de match stelde de dokter ons gerust over zijn toestand. Op het veld heb ik het wel redelijk van me af kunnen zetten.”

Volledig scherm Vertonghen en Eriksen aan het feest na een goal van de Deen in Hull. © BELGAIMAGE

Vertonghen speelde tweeënhalf jaar met Eriksen bij Ajax. Nog eens zesenhalf jaar bij Tottenham Hotspur. Ze zijn, als voetballer, samen groot geworden. In de kantine op Spurs deelde hij regelmatig de tafel met Harry Kane, Vertonghen en Eric Dier en Toby Alderweireld. Daar was hij minder verlegen dan en plein public. Een gouden ploegmaat. In de Amazon-documentaire ‘All or Nothing’, een seizoen achter de schermen bij Tottenham, kan je zien dat Eriksen in het kliekje met de Belgen de sfeer erin probeert te brengen.

Maestro

Vanop zijn telefoon leest hij een (flauwe) mop af: “Hier is er eentje voor jullie! Waarom is het zo moeilijk om honden te leren dansen?” Zijn tafelgenoten blijven hem het antwoord schuldig. “Komaan hondenvrienden! Omdat ze twee linkse benen hebben. Hoezee. Hoezee.” Alleen Vertonghen grijnst even. De rest kijkt onverstoord. Voetballershumor. Zo hebben ze wel meer af gedold.

Volledig scherm Jan Vertonghen postte deze foto na het hartfalen van Christian Eriksen © RV

Bij het vertrek van Eriksen naar Inter, in januari 2020, postte Vertonghen op Instagram een emotionele boodschap: “Ik ga je missen broer.” Gevolgd door drie vuistjes. Op sociale media hebben ze wel meer emoji’s uitgewisseld. In goede en slechte tijden. Zelfs een vileine roddel over hun tweeën op het internet dreef hen nooit uit mekaar. Dat Eriksen op training Vertonghen bij een onschuldige botsing een blauw oog bezorgde evenmin. Hun band ging nooit stuk. Hartjes vlogen regelmatig over en weer. Zaterdag opnieuw. Na de match tegen Rusland zette Vertonghen op zijn Instagramstories een foto van Eriksen en hem in hun tijd bij Spurs. ‘Maestro’, schreef hij. Een steunboodschap voor de meester.

Ook ex-Ajacied Toby Alderweireld trok regelmatig op met Eriksen. Hij noemt hem een vriend. Omdat ze zowel op als naast het veld zoveel mooie momenten deelden. “Wij kregen het nieuws te horen tijdens de bespreking”, zei Alderweireld zaterdag. “Op dat moment ben je niet meer met de match bezig. Iedereen wou weten hoe het met hem was. Gelukkig zijn we snel gerustgesteld en laten we hopen dat alles goedkomt.”

Met een hartje eerde hij zijn oud-ploegmaat.

Volledig scherm Alderweireld viert een goal van Eriksen bij Ajax. © ANP

Volledig scherm Feest in Amsterdam in 2012: Blind, Eriksen en Vertonghen vieren de titel van Ajax in de Eredivisie. © ANP