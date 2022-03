Hans Vanaken is steeds meer ‘one of the boys’ bij de Rode Duivels: “Maar ook ik zal moeten vechten voor een plek op het WK”

“De controle over de bal hebben en het spel maken, behoort ook tot mijn sterktes.”



Dat zei Vanaken een maand geleden in Het Laatste Nieuws.

Toen ging het erover dat de middenvelder in Brugge wat lager staat sinds de komst van Alfred Schreuder. “Soms ben ik het beginpunt van de opbouw en moet ik de openingen zoeken tussen de linies.”

Op de acht?

Eén scenario is dat Vanaken vanavond tegen Burkina Faso op de acht zal staan. Niet in de pocket zoals het geval was in Ierland.

Daar was hij één van de betere Rode Duivels. Hij liep goed tussen de lijnen, was aanspeelbaar, gaf een assist én scoorde. “Hans is immens gegroeid bij de nationale ploeg”, zei Roberto Martínez in Dublin. “Hij moest samen met Charles De Ketelaere voor diepgang zorgen.”

Daar is vooral Vanaken in geslaagd tegen de Ieren.

Er is een tijdlang gespot met hem bij de nationale ploeg.

Door een strekking bij de fans die het niet in de rijzige middenvelder zagen. Die hem uitlachten als hij op de tribune zat bij het EK. Maar gaandeweg heeft de tweevoudige Gouden Schoen zijn plek veroverd in de selectie. En er wordt anders naar Vanaken gekeken. Intern en van buitenaf. Martínez: “Hans is betrouwbaar als voetballer. Je kan altijd bij hem terecht met de bal, je kan op hem rekenen.”

Net dat heeft de bondscoach graag. Jongens van wie hij de zwaktes en sterktes perfect van inschatten. En die dat zelf óók kunnen inschatten.

Voetballers die op een constant niveau presteren bovendien.

Het was op 5 september 2018 dat Vanaken zich voor het eerst aanmeldde in Tubeke. Net na het WK in Rusland en die derde plek. Destijds reed hij een halfuurtje te vroeg de parking op. Om zeker niet te laat te komen op zijn eerste dag bij de grote jongens.

Een beetje starstruck ook omdat hij de hand mocht schudden van onder meer Thierry Henry – Vanaken is altijd een fan geweest van Arsenal.

Vier jaar geleden was hij “blij” om deel te mogen uitmaken van deze generatie Rode Duivels. Hij zag het voorts als een test om er aanwezig te zijn. “Ik ga genieten. Het zal een mooie herinnering zijn, mocht het bij deze ene week blijven.”

Dat werd het uiteindelijk niet. Steeds vaker lijkt Martínez op hem te rekenen. Zijn polyvalentie daarin als grootste troef. Net als zijn prestaties bij Club Brugge.

Quote Elke speler wil laten zien dat hij klaar is om iets bij te brengen, dat hij klaar is om naar Qatar te gaan in november. Hans Vanaken

Vandaag sprak Vanaken de pers toe opnieuw toe in Tubeke. Hij nipte eens van zijn glaasje water. Beantwoordde de vragen zonder morren. “Voetballen in Anderlecht? We spelen bij de nationale ploeg, dus...”

Had het nog even over de wedstrijd in Dublin. “Ook al heb je een tegenslag in de wedstrijd, dat mag het spelbeeld niet veranderen. Voor mij was het soms zoeken naar de juiste positie tussen Charles, Michy en mezelf. De wisselwerking verliep bij momenten wat stroever. Maar onlogisch is dat niet, denk ik.”

Een volwassen discours.

Leidersrol

Vanaken zit intussen aan 37 selecties en 18 caps. Met zijn ervaring neemt hij bij momenten een leidersrol op zich. “Hier vooral op basis van mijn voetbalkwaliteiten. Bij Club doe ik het al meer met woorden. (grijnst) Hier moet ik dat nog iets meer doen, kan ik daar nog wat in groeien. Maar het is zeker mijn taak om de jonge gasten te helpen.”

In acht wedstrijden daarvan speelde hij meer als controleur op het middenveld, tien matchen was hij meer aanvallend ingesteld. Martínez vertrouwt hem op beide posities. “Hans heeft bewezen dat je jezelf kan heruitvinden in België”, aldus de bondscoach.

Vanaken vulde aan over die position switches: “Op den duur geraak je dat gewoon. Die klik maak ik vrij gemakkelijk. Bij Club Brugge heb ik ook een paar keer moeten wisselen. Die omschakeling maken is niet moeilijk. We worden daar ook op voorbereid tijdens training.”

Vanaken is één van de spelers die kans maken op een plaats voor het WK in Qatar. “Zoals iedereen die speelminuten krijgt, zal ik ervoor moeten vechten”, klonk het. “Maar het is niet in één wedstrijd bij de nationale ploeg dat je je selectie voor het WK kan rechtvaardigen. Elke speler wil laten zien dat hij klaar is om iets bij te brengen, dat hij klaar is om naar Qatar te gaan in november.”

Morgen komt er voor Vanaken in principe cap 19 bij. Vrijdag moet hij alweer aan de bak op het Kiel met blauw-zwart. “Mij maakt het niet uit dat het kort dag is. Als we de Champions League spelen, is dat soms ook het geval.”

Vanaken presenteerde zich zelfverzekerd.

Weg is die verlegen jongen van 2018.

Niet langer starstruck, steeds meer one of the boys.

