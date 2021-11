Hans Vanaken in HLN Sportcast over transfer: “Ga Club niet verlaten om tegen degradatie te vechten in grotere competitie”

Waarop Degryse inpikt: “Wat als Newcastle of Aston Villa komt aankloppen in januari voor mooie bedragen?” “Dan zou ik daarover nadenken”, vertelt Vanaken. “Maar wat ik ook altijd zal meepakken in mijn beslissing, is of ik een grote kans heb om te spelen. Je kan achteraf pas zeggen of je de juiste keuze hebt gemaakt. Het WK in Qatar zit toch in het achterhoofd - speelminuten maken wordt belangrijk. Wie mag bellen? (grijnst) Iedereen.”