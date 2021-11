Hans Vanaken in HLN Sportcast over de blessuregolf bij de Rode Duivels: “We moeten heel veel wedstrijden spelen”

Rode Duivels Voor vorst, voor vrijheid en voor... vertrouwen: overgeble­ven internatio­nals kunnen warm bad van Duivels gebruiken

Winnen tegen godbetert Estland volstaat – dan is die laatste match in Wales overbodig. Nog goed dat ‘The Road to Qatar’ gemakkelijk eindigt, want naast de vele geblesseerden kan een aantal Rode Duivels de komende week ook een vertrouwensboost gebruiken. Eden op kop.

10 november