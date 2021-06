Hans Vanaken: “Er is nog geen moment geweest dat ik dacht: ‘Wat zit ik hier eigenlijk te doen?’”

Hans Vanaken moest tegen Rusland én Denemarken plaatsnemen in de tribune. Tegen Finland viel hij in de absolute slotfase in. Verwacht hij méér speelminuten op het EK 2021? “Ik hoop gewoon er zoveel mogelijk bij te zijn”, klonk het. “De bondscoach heeft me uitgelegd waarom ik op de tribune zat. De ervaring op zich, meedoen op een EK, is voor mij een heel mooie beleving. Ik mag al heel blij zijn dat ik deel uitmaak van deze selectie. Er is nog geen moment geweest dat ik dacht: ‘Wat zit ik hier eigenlijk te doen?’”

Welke uitleg kreeg Vanaken van Martínez? “Het was een tactische keuze, het is niet zo dat ik slecht train. Het is voor hem ook niet gemakkelijk. Iedereen wil natuurlijk spelen. Hij gaat goed met me om en legt me uit wat hij van me verwacht op mijn positie. Het is niet fijn om in de tribune te zitten, ik krijg wel de grapjes op sociale media ook wel mee. Maar ik trek mij daar niets van aan.”

Vanaken stond tegen Finland een tijdje aan de zijlijn, even leek het zelfs dat hij niet meer kon invallen. Maar toen een streakster het veld betrad, was het dan toch zover. “Uiteindelijk moet ik haar nog bedanken dat ze op het veld gelopen is, zo kon ik al wat minuten pakken op dit EK”, lachte hij.

De Club-middenvelder voelt zich deel van de groep. “We hangen goed aan elkaar, de sfeer is heel aangenaam. Ik probeer altijd mee te babbelen en grapjes te maken, maar de grootste sfeermaker ben ik niet in deze groep. Ik doe wel telkens mee met het kaarten en de andere spelletjes.”

Vanaken herhaalde vervolgens bij Club Brugge te willen blijven. “Ik zit er momenteel heel goed, dat moet je koesteren als voetballer. Als voor mij het juiste project op het juiste moment komt, dan zal ik er zeker over nadenken. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Ik ben bijna 29 jaar, dan is het ook niet meer nodig om naar het buitenland te gaan als springplank.”

