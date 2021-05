Goed nieuws voor Witsel en twee andere gelukkigen? Maak met onze poll zelf nog eens de oefening en beslis welke 26 Rode Duivels jij het liefst op het EK ziet!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Roberto Martínez was samen met Roberto Mancini, bondscoach van Italië, en Engels bondscoach Gareth Southgate één van de drijvende krachten achter het voorstel om de EK-selecties op te trekken van 23 naar 26 spelers. De maatregel moet voorkomen dat teams in de problemen geraken in het geval van coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen.

“Ikzelf en de Belgische bond steunen het idee om met selecties van bijvoorbeeld 26 spelers, en niet 23, naar het EK te gaan. Dan kun je een extra verdediger, middenvelder, aanvaller en eventueel doelman meepakken”, zei Martínez na de laatste interland tegen Wit-Rusland.

De UEFA heeft dus geluisterd naar de verzuchtingen van de bondscoaches en federaties. Een logische beslissing en een mooie geste ook van de UEFA. Die temidden van de coronapandemie van geen uitgestelde interlands wilde weten. Zo werd toch een pak (logistieke) druk gelegd op alle federaties. Deze tegemoetkoming valt dus zeker en vast toe te juichen. Ook gezien de bomvolle clubkalender voor de meeste spelers, wat dan weer tot meer vermoeidheid en blessures heeft geleid. Ook wat dat betreft krijgen de nationale ploegen iets meer ademruimte.

Zoals Kompany

Bij de Rode Duivels lijkt Axel Witsel het meest gebaat bij deze beslissing. De middenvelder van Dortmund is bezig aan een race tegen de klok om het EK te halen na zijn achillespeesblessure. Zelfs in een selectie met 23 was Roberto Martínez van plan om tot het allerlaatste moment te wachten om de knoop door te hakken over Witsel. Door de uitbreiding naar 26 spelers is Witsel quasi zeker van zijn plaats, áls het medisch verantwoord is.

Daarmee zou Martínez zijn truc van drie jaar geleden op het WK 2018 met Vincent Kompany nog eens kunnen overdoen. Kompany viel toen twee weken voor het WK in Rusland uit met een liesblessure in een oefeninterland tegen Portugal. Martínez nam Kompany toch mee en liet hem pas in de laatste groepswedstrijd tegen Engeland zijn eerste minuten maken. Vanaf de knock-outfase stond Kompany elke keer in de basis. Wellicht hoopt Martínez met Witsel op een soortgelijk scenario.

Oud of vers bloed?

Naast Witsel krijgt ook de EK-droom van een pak andere jongens nieuwe zuurstof. Afhankelijk van de posities die Martínez als prioritair beschouwt, natuurlijk. Opteert de bondscoach voor een extra diepe spits, dan komt Christian Benteke in aanmerking. Als wingback mag ook Nacer Chadli weer wat hoop koesteren. En dan zijn er nog Trossard, Januzaj, Doku en De Ketelaere voor het aanvallende compartiment op het middenveld. Legt Martínez de focus op extra defensieve stabiliteit, dan komen Mechele, Cobbaut en de tegen het EK herstelde Zinho Vanheusden weer in beeld. Voorlopig is het koffiedik kijken, ‘only Roberto knows’.

In afwachting kunt u zich nog eens uitleven en in het hoofd van de bondscoach kruipen. Welke 26 moéten er voor jou mee naar het EK? Laat het weten in onze poll!

