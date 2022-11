Gloednieuw vliegtuig Rode Duivels en Red Flames voor WK-afreis onthuld: “Belgisch icoon zoals Kuifje en Tomorrowland”

Rode DuivelsHet nieuwe vlaggenschip van de Rode Duivels en Red Flames is een… vliegtuig. Net voor de afreis van de Rode Duivels naar het WK voetbal is de ‘Trident’ onthuld, een gloednieuwe Airbus die morgen zijn doopvlucht naar Parijs maakt: komt er ook een Eden Hazard-zitje?

Voor de goede orde: de gloednieuwe Airbus 320 is niet het vliegtuig waarmee de Rode Duivels momenteel hoog in de wolken hangen met bestemming Koeweit voor het WK in Qatar. Voor een intercontinentale vlucht doet een grotere Airbus A330 dienst, zoniet is een tussenlanding nodig om bij te tanken. De nieuwe ‘Trident’ maakt wel morgen om 8u15 zijn vuurdoop met een commerciële vlucht naar Parijs.

De kapiteins van de Rode Duivels en de Red Flames, Eden Hazard en Tessa Wullaert, kregen wel de eer het nieuwe vliegtuig te onthullen. Na een kleine lichtshow viel het doek en was het rode vliegtuig met donkere staart zichtbaar. Het drietandlogo van de Rode Duivels en het vlammenembleem van de nationale vrouwenploeg is mooi en groot op de romp geschilderd. Het ontwerp komt van de hand van Airbrush-kunstenaar André Eisele, alias ‘the painting machine’.

De Rode Duivels en Red Flames zullen het vliegtuig gebruiken voor komende Europese (kwalificatie)-interlands. Het is de opvolger van de vorige Trident die sinds 2016 in gebruik was en na 8000 vlieguren op pensioen mag. “Het was tijd voor een opfrissing”, zegt Manu Leroy, marketing- en communicatiedirecteur van de Belgische voetbalbond. “Nu hebben we opnieuw een vliegtuig dat in een collectie Belgische iconen hoort zoals het vliegtuig met Kuifje en Tommorowland.”

Het interieur van het vliegtuig is voorlopig nog niet aangekleed in het thema van de Rode Duivels. “Het interieur moeten we nog finetunen”, aldus Leroy. “Het zou mooi zijn als het binnenin ook voetbal uitstraalt, zodat mensen die het vliegtuig nemen kunnen zeggen: ‘Ik zit op de plaats van Eden Hazard of Tessa Wullaert’.”

Eden Hazard moest na de voorstelling samen met de andere Rode Duivels snel de bus op richting het andere vliegtuig op weg naar het WK in Qatar. Wullaert bleef met de Red Flames achter. Zelf misten de Flames nipt een kwalificatie voor het vrouwen-WK, maar ze kijken uit om volgend jaar met het vliegtuig naar Engeland voor een interland te vliegen.

Dat de Red Flames een evenwaardig logo krijgen op het nieuwe vliegtuig is symbolisch voor een gelijkwaardige behandeling: “Het is een volgende stap in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal,” zegt Wullaert. “Die erkenning is belangrijk voor het respect en aandacht.”

Natuurlijk doet het wat zeer in het hart dat zij zich niet konden plaatsen voor het vrouwen-WK, terwijl de Rode Duivels nu op weg zijn naar het ultieme toernooi.

Wullaert: “Ik ben wel wat jaloers op wat zij nu meemaken, al is deze periode om een WK te spelen voor de spelers niet makkelijk. Maar een WK is iets chique. Ik zal hun wedstrijden volgen. Ik hoop dat ze ver raken, een kwartfinale zou al mooi zijn. De verwachtingen liggen wat minder hoog, maar misschien kunnen ze het tegendeel bewijzen.”

Ook duimt Wullaert voor Eden Hazard: “Ik heb Eden altijd graag zien voetballen. Ik vind het superjammer dat er nu wat een negatieve vibe rond hem hing. Als speler is dat niet zo plezant. Ik schrijf Eden nooit af. Ik hou van zijn stijl en hoe hij ongedwongen zonder stress speelt. Hij blijft een belangrijke pion.”

