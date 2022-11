Gilles De Bilde ziet hoe Kevin De Bruyne steeds meer geïsoleerd raakt: “Hij frustreert de anderen. Da’s geen goed teken.”

De Bilde kan alleen maar beamen dat De Bruyne, de laatste optredens bij de Rode Duivels ook niet top, steeds meer geïsoleerd raakt. “Het feit dat hij dat zo heeft geventileerd, en zelf heeft gezegd dat hij aan zijn manier van coachen moet werken, dat dat niet zo positief overkomt... En ook de aanvaring met Toby, tegen Canada, voor de camera’s. Het zijn zaken die meespelen, zaken die ervoor zorgen dat hij zich moeilijk maakt. Als je kijkt naar de foto ook van voor de wedstrijd wanneer Lukaku de groep toespreekt: hij is de enige die zijn teammaats niet omarmt. Het is de beste speler van deze selectie, maar hij frustreert de anderen en is gefrustreerd omdat het zelf niet loopt. En da’s geen goed teken.”

Kleine noot: nu is het wel vaker zo dat Kevin De Bruyne zijn ploegmaats niet vastpakt bij de motivatiespeeches van Lukaku - ook tegen Canada, tijdens de Final Four in de Nations League of op het WK 2018, voor die legendarische ommekeer tegen Japan, was dat bijvoorbeeld niet het geval. Alleen valt het nu, gezien de gegeven omstandigheden, natuurlijk des te meer op...