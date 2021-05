Gilles De Bilde ziet De Bruyne EK halen, maar in welke toestand? “Niet enkel deuk in gelaat, ook in het ego”

Gilles De Bilde, die in Porto vanop de eerste rij de blessure van Kevin De Bruyne meemaakte, schat de schade in. Zopas raakte bekend dat hij een neusbreuk en breuk aan de oogkas opliep. “In principe is het EK geen probleem. Hij zal wellicht met een masker spelen en klaar zijn voor de eerste match (12 juni tegen Rusland, red). Hij krijgt een week rust - al is dat relatief met deze blessure. De vraag is natuurlijk in welke toestand hij mentaal is. Dit is niet enkel een deuk in het gelaat, maar ook een deuk in het ego.”